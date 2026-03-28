Što je s povratom poreza ako usred godine slavite 30. rođendan? Porezna odgovorila na mit

Povrat poreza za mlade ostaje i u 2026., a oni koji u godini navrše 30 godina ostvaruju pravo na 50 posto povrata za cijelo porezno razdoblje.

I ove godine nastavlja se mjera prema kojoj mlade osobe do 25 godina imaju pravo na 100 posto povrata uplaćenog poreza na dohodak, a oni do 30 godina imaju pravo na 50 posto povrata. Ono što je pritom važno znati je da pravo na povrat poreza ostvaruju sve fizičke osobe koje ostvaruju dohodak od nesamostalnog rada (plaću), dakle ne odnosi se na studente koji rade isključivo na studentski ugovor preko student servisa jer oni dobivaju naknadu. Prema ranijoj potvrdi Porezne uprave, očekuje se da će isplate započeti u svibnju.

No, društvenim mrežama ovih dana kruži pitanje što je s onima koji su na 'rubnim' godinama i usred 2025. godine su navršili 30 godina. Konkretno, njihovo pitanje glasi - hoće li, ako su do određenog datuma napunile 30 godina, primiti cjelokupan iznos povrata poreza za cijelu godinu ili samo do mjeseca u kojem su proslavile rođendan? Porezna je na to odgovorila nedvosmisleno u svom vodiču s najčešćim pitanjima i odgovorima.

- Mladi između 26 i 30 godina ostvaruju pravo na povrat 50 posto uplaćenog poreza na dohodak, ako su ostvarili dohodak od nesamostalnog rada (plaću). Umanjenje se koristi u godišnjem obračunu poreza na dohodak za cijelo porezno razdoblje u kojem obveznik navršava određenu godinu života, napisala je Porezna.

Drugim riječima, povrat dobivate za cijelu godinu, a ne samo do mjeseca u kojem ste napunili 30 godina. Pregled godina rođenja za osobe koje imaju pravo na umanjenje razmjernog dijela porezne obveze ovisno o navršenim godinama života možete vidjeti u tablici ispod. Postotak povrata poreza na temelju godine rođenja u 2026.

