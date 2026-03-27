Otkazana nastava u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, praznici počinju ranije

Grad Zagreb i Zagrebačka županija ovog petka otkazuju nastavu u osnovnim i srednjim školama. Nastave nema i na nekim fakultetima.

- Zbog opasnih vremenskih uvjeta koje čini olujni vjetar s orkanskim udarima, a radi zaštite sigurnosti učenika u prometu danas se neće održavati nastava u zagrebačkim osnovnim i srednjim školama, priopćio je Grad Zagreb ovog petka.

Odluka je, dodaju, donesena od strane Grada Zagreba i Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.

- Ukoliko djeca ne mogu ostati u svojim domovima mogu doći u škole u kojima će za njih biti organiziran boravak. Dječji vrtići će redovno raditi iako se preporuča da djeca ukoliko mogu ostanu u svojim domovima, stoji u priopćenju Grada.

Nastava je otkazana i u Zagrebačkoj županiji.

- Zbog opasnih vremenskih uvjeta i olujnog vjetra s orkanskim udarima, a radi zaštite sigurnosti učenika danas (petak, 27. ožujka) neće se održavati nastava u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač Zagrebačka županija. Za svu djecu koja ne mogu ostati u svojim domovima, u školama će biti organiziran boravak, priopćeno je iz Zagrebačke županije.

Podsjetimo, danas je trebao biti posljednji dan nastave prije proljetnih praznika pa će tako za ove školarce oni započeti nešto ranije.

Nastavu otkazuju i pojedini fakulteti pa se preporučuje da studenti detaljno prate mrežne stranice i društvene mreže svojih fakulteta.

- Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta uzrokovanih olujnim vjetrom, a radi zaštite sigurnosti studenata i zaposlenika, danas se neće održavati nastava na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, izvijestila je Uprava Hrvatskih studija.

Dopuna teksta, 27.3.2026. u 10:40: Još neki fakulteti i županije otkazali nastavu

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih naknadno je izvijestilo da su pojedine škole u još četiri županije otkazale nastavu, a ne održava se i na brojnim fakultetima. Više čitajte na linku.