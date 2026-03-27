Otkazana nastava u školama pet županija i Zagrebu: Ne radi ni dio fakseva, otkazuju ispite

Otkazana nastava u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, praznici počinju ranije
Grad Zagreb i Zagrebačka županija ovog petka otkazuju nastavu u osnovnim i srednjim školama. Nastave nema i na nekim fakultetima.
07:32 13 h 27.03.2026
27. ožujak 2026.
Osim u Zagrebu, u čak pet županija neke škole ne izvode nastavu. I pojedini fakulteti u Zagrebu donose iste odluke, a neki i prelaze online.
Nastava nije otkazana samo u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, nema je i u pojedinim školama u još četirju županija, izvijestilo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih.
- Zbog opasnih vremenskih uvjeta, a radi zaštite sigurnosti učenika, na zahtjev osnivača, danas se neće održavati nastava u školama u Gradu Zagrebu, Zagrebačkoj županiji, pojedinim školama u Krapinsko- zagorskoj županiji, Ličko- senjskoj županiji, Primorsko- goranskoj te Koprivničko- križevačkoj županiji. Prema obavijesti Grada Zagreba, ukoliko djeca ne mogu ostati u svojim domovima mogu doći u škole u kojima će za njih biti organiziran boravak. Dječji vrtići će redovno raditi iako se preporučuje da djeca ukoliko mogu ostanu u svojim domovima. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih u kontaktu je s osnivačima te će nastaviti pratiti situaciju, priopćeno je iz Ministarstva.
Odluku o otkazivanju nastave donijeli su i pojedini fakulteti u Zagrebu.
- Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta uzrokovanih olujnim vjetrom, a radi zaštite sigurnosti studenata i zaposlenika, danas se neće održavati nastava na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, izvijestila je uprava Fakulteta hrvatskih studija.
Iz istog razloga nema nastave i na susjednom im Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu na Borongaju. Nastave nema ni na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
- Zbog izvanrednih i opasnih vremenskih uvjeta na području Grada Zagreba otkazuje se nastava danas, 27. ožujka 2026. Svim djelatnicima također preporučujemo da se ne izlažu riziku putovanja do fakulteta te da svoj posao po mogućnosti obavljaju od kuće, poručili su s Filozofskog.
Doma ostaju i studenti Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, na kojem su otkazani i ispiti.
- Uslijed loših vremenskih uvjeta, nemogućnosti normalnog funkcioniranja javnog prijevoza, a zbog zaštite sigurnosti zaposlenika i studenata Fakulteta obavještavamo vas da se današnja nastava otkazuje. Također, otkazuju se i svi zakazani ispiti i kolokviji, priopćio je KiF.
Po uputi dekana Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije i na tom fakultetu danas neće biti nastave iz sigurnosnih razloga uslijed opasnih vremenskih uvjeta, kao niti na Grafičkom fakultetu. Nastavu je otkazao i Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu.
Otkazana nastava u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, praznici počinju ranije
Grad Zagreb i Zagrebačka županija ovog petka otkazuju nastavu u osnovnim i srednjim školama. Nastave nema i na nekim fakultetima.
07:32 13 h 27.03.2026
Fakultet prometnih znanosti u Zagrebu izvijestio je da se nastava održava online.
- Zbog olujnog nevremena koje je zahvatilo grad Zagreb i okolicu, kao i značajnih poremećaja u tramvajskom prometu, obavještavamo vas da će se nastava danas, tijekom cijelog dana, za redovite studente i studente u izvanrednom statusu održati na daljinu (online). Molimo studente da redovito prate obavijesti unutar kolegija putem sustava Merlin radi pravovremenog pristupa poveznicama i terminima održavanja nastave na daljinu. Zahvaljujemo na razumijevanju!, priopćio je Fakultet prometnih znanosti.
Moguće je da će u narednim satima još neki fakulteti donijeti ovakve odluke pa bi studenti trebali detaljno pratiti mrežne stranice fakulteta, obavijesti na Merlinu i profilima fakulteta na društvenim mrežama.
