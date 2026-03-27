U videu objašnjavamo kako izgleda obuka na vojnom roku: Program je i za one lošije kondicije

Ročnici su započeli intenzivnu fazu obuke u kojoj ih očekuje tjelovježba, učenje teorije i prakse iz prve pomoći, orijentacije i upravljanja dronom.

Ročnici su u vojarnama prošlog tjedna položili svečanu prisegu i sad ih čeka druga faza obuke. Nakon dolaska, zaduživanja opreme i prilagodbe na vojnički način života, pred njima je intenzivnije razdoblje, nakon čega slijedi ocjenjivanje.

U kratkom videu kojeg možete ovdje pogledati opisali smo kako će izgledati obuka tijekom narednih tjedana, a provjerili smo i tko neće, odnosno ne može pozvan niti se prijaviti za idući ciklus osposobljavanja koji počinje u svibnju.

Tijekom dva mjeseca ročnici moraju naučiti osnovne vojničke vještine, taktike preživljavanja i samoobrane, upravljati FPV dronovima te prvu pomoć. Vojnički život znači buđenje u šest i odlazak na spavanje u 22 sata, a mobitele mogu koristiti u slobodno vrijeme.

Miks tjelovježbe, teorije i praktičnog rada

Program je prilagođen i onima lošije kondicije te se očekuje da će je do kraja obuke uz trening i disciplinu poboljšati. Obuka se sastoji od miksa fizičkih vježbi, teorijske nastave i praktičnog rada kroz pet teorijskih i praktičnih osnova.

Teorija korištenja naoružanja ići će uz praksu gađanja, a ročnici će učiti i teoriju taktičkog kretanja kroz bojno polje s praktičnim dijelom. Medicinsku vojnu prvu pomoć također će učiti u teoriji i praksi, a morat će naučiti i komunikaciju ručnim signalima i preko radija.

Kadeti će učiti i kako se snaći u prostoru i uvježbavat će specifične manevre, pa čak i iskrcavanje iz helikoptera. Najavljeno je i da će kao jednu od vježba igrati paintball.

Civilni rok kreće u svibnju

Ovog tjedna u Ministarstvu unutarnjih poslova predstavljen je pravilnik kojim se definira kako će izgledati civilna služba i obuka ročnika. Na civilnu obuku će ići oni kandidati koji se pozovu na priziv savjesti, a mogu birati hoće li provesti tri mjeseca u civilnoj zaštiti ili četiri mjeseca u jedinicama lokalne, odnosno regionalne samouprave.

Državna tajnica Irena Petrijevčanin rekla je da točan termin početka obuke još ne mogu odrediti jer ovise o broju kandidata koji će se pozvati na priziv savjesti. Upućivanje u Područnu službu za osposobljavanje u Jastrebarsko okvirno je planirano za 4. svibnja, međutim sve ovisi o odazivu na TVO.