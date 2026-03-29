Dio učenika nakon praznika čeka važan test: Rješava se online, dva su područja

Martina Gelenčir
29. ožujak 2026.

Pisanje ispita | Ilustracija: Pexels

Na 1.200 četvrtaša u 40 osnovnih škola bit će provedeno probno istraživanje TIMSS 2027. Ispituju se znanja u području matematike i prirodoslovlja.

Idući tjedan održavaju se proljetni praznici, učenici se u klupe vraćaju 7. travnja, a nakon toga u 40 osnovnih škola kreće nesvakidašnje testiranje četvrtaša. Riječ je o probnom istraživanju TIMSS 2027, koje od 1995. svake četiri godine prati trendove u znanju matematike i prirodoslovlja.

Probno istraživanje koje se provodi u tekućoj školskoj godini traje do 24. travnja, objasnio je za srednja.hr ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Vinko Filipović.

- Za sudjelovanje u probnome istraživanju odabrano je ukupno 1.200 učenika četvrtih razreda osnovne škole. U svakoj školi odabrana su jedan do tri razredna odjela, ovisno o njezinoj veličini, a svi učenici iz tih razreda pozvani su sudjelovati u istraživanju, navodi Filipović.

Osim znanja, istražuju se i stavovi učenika, a uključeni su i roditelji i nastavnici

Istraživanje TIMSS 2027 provodi se online, na školskim računalima. Učenici, dakle, rješavaju zadatke iz matematike i prirodoslovlja pri čemu ispitivanje svakog područja traje 36 minuta.

- Broj zadataka nije uvijek jednak, već ovisi o inačici ispita koju učenik dobiva. Sadržajne domene koje se ispituju u matematici odnose se na brojeve, geometrijske oblike i mjerenje te na prikaz podataka. Sadržajne domene koje se ispituju u prirodoslovlju odnose se na znanosti o životu, fizičke znanosti i znanosti o Zemlji, navodi Filipović.

Nakon završetka ispita, učenici ispunjavaju popratni upitnik za učenike koji traje oko 30 minuta.

- Njime se prikupljaju podatci o stavovima učenika prema matematici i prirodoslovlju, socioekonomskom statusu učenika, školskom okružju te uporabi digitalnih tehnologija i umjetne inteligencije. U istraživanje su uključeni i roditelji koji ispunjavaju online upitnik o učenju u ranoj dobi. Također, razredni učitelji odabranih razreda popunjavaju upitnik za učitelje, a ravnatelj škole upitnik za školu, objašnjava Filipović.

Ovo ispitivanje u školama  provode školski koordinatori koje, na prijedlog ravnatelja odabranih škola, imenuje Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

- Ukupno trajanje provedbe ispitivanja u jednome razredu, uključujući pripremu i predviđene pauze, iznosi približno tri i pol sata. S obzirom na to da se ispitivanje ne mora provoditi u svim školama istodobno, svaka škola može termin provedbe prilagoditi vlastitim obvezama i organizacijskim mogućnostima. Za sudjelovanje učenika nije potrebna posebna dodatna priprema. Potrebno je jedino pravodobno informirati roditelje te prikupiti njihove suglasnosti za sudjelovanje učenika u ispitivanju, kaže naš sugovornik.

Hrvatska u ovom istraživanju sudjeluje od 2011. godine

Inače, Republika Hrvatska uključila se u TIMSS istraživanje 2011. godine. Pitamo Filipovića i kakve su rezultate učenici ranije postizali. Te 2011., kaže, učenici su u matematici ostvarili rezultat ispod međunarodnoga prosjeka, dok su u prirodoslovlju bili iznad prosjeka.

- U ciklusu TIMSS 2015 hrvatski rezultat iz matematike bio je približno na razini međunarodnoga prosjeka, dok je rezultat u prirodoslovlju bio statistički značajno bolji od međunarodnoga prosjeka. U ciklusu TIMSS 2019 učenici iz Hrvatske ostvarili su statistički značajno bolji rezultat od međunarodnoga prosjeka i u matematici i u prirodoslovlju. Podatci prikupljeni TIMSS istraživanjem pružaju vrijedne i pouzdane pokazatelje o kvaliteti odgojno-obrazovnoga sustava u međunarodnome kontekstu. Takvi pokazatelji korisni su donositeljima obrazovnih politika jer im pomažu u planiranju i oblikovanju obrazovnih politika i strategija radi unaprjeđenja nastavne prakse i obrazovnih ishoda. TIMSS istraživanje također omogućuje praćenje trendova, odnosno promjena u postignućima učenika kroz različite cikluse istraživanja, prikupljanje važnih kontekstualnih pokazatelja o učenju i poučavanju matematike i prirodoslovlja u Hrvatskoj, te usporedbu tih rezultata s ishodima nacionalnih ispita na istoj dobnoj skupini učenika, navodi Filipović.

Inače, glavno istraživanje u okviru ciklusa TIMSS 2027 provest će se u proljeće 2027. godine, dok se objava rezultata očekuje u drugoj polovici 2028. godine.

