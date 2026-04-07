Upoznajte školu čiji učenici stječu Cambridge diplomu s kojom mogu upisati najbolja sveučilišta svijeta

U zagrebačkoj školi nastava na engleskom kroz Cambridge IGCSE i A Levels omogućuje upis na svjetska sveučilišta čak i bez državne mature.

U vremenu kada obrazovanje igra ključnu ulogu u oblikovanju uspješne budućnosti, odabir prave škole važniji je nego ikad. Međunarodna britanska škola Vedri obzori iz Zagreba već godinama postavlja visoke standarde u obrazovanju, kombinirajući suvremene metode poučavanja s međunarodno priznatim kurikulumom. Poseban naglasak stavlja se na srednjoškolski program koji učenicima otvara vrata prestižnih sveučilišta diljem svijeta.

Što vas očekuje na Otvorenom danu

Kako bi budući učenici i njihovi roditelji iz prve ruke upoznali sve prednosti ovog obrazovnog pristupa, škola organizira Otvoreni dan koji će se održati 18. travnja od 9:00 do 13:00 sati u prostoru srednje škole na adresi Harambašićeva 19 u Zagrebu.

Tijekom Otvorenog dana, posjetitelji će imati priliku:

upoznati se s britanskim kurikulumom i nastavnim programom

i nastavnim programom razgovarati s nastavnicima i stručnim timom škole

saznati više o individualiziranom pristupu učenju

istražiti moderne učionice i opremljene prostore za rad

dobiti informacije o upisima i mogućnostima nastavka obrazovanja u inozemstvu

Foto: Međunarodna britanska škola Vedri obzori

Nastava na engleskom i globalne mogućnosti

Srednja škola Vedri obzori posebno se ističe fokusom na razvoj kritičkog mišljenja, kreativnosti i samostalnosti kod učenika. Nastava se odvija na engleskom jeziku kroz međunarodno priznate Cambridge IGCSE i A Levels programe, koji učenicima omogućuju upis na sveučilišta diljem svijeta – bez potrebe za polaganjem državne mature. Kroz ove programe učenici razvijaju dubinsko razumijevanje predmeta te vještine analize, istraživanja i argumentacije, ključne za uspjeh u globalnom okruženju.

Škola je akreditirana od strane COBIS-a (Council of British International Schools) kao 'Accredited Members' najvišom razinom članstva i odobrena od Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske. Foto: Međunarodna britanska škola Vedri obzori

Praktične vještine kroz stvarna iskustva

Osim akademske izvrsnosti, škola njeguje i cjelovit razvoj učenika kroz brojne izvannastavne aktivnosti, projekte i međunarodnu suradnju. Učenici se aktivno potiču na sudjelovanje u Model United Nations (MUN) konferencijama, gdje razvijaju vještine javnog nastupa, diplomacije i međunarodne suradnje. Time učenici ne samo da usvajaju znanje, već razvijaju samopouzdanje i kompetencije koje ih pripremaju za izazove budućnosti.

Otvoreni dan idealna je prilika za sve koji razmišljaju o upisu u međunarodni srednjoškolski program i žele pronaći obrazovanje koje nadilazi granice tradicionalnog školstva.

- Naš cilj nije samo akademska izvrsnost, već razvoj samostalnih, znatiželjnih i globalno osviještenih mladih ljudi spremnih za izazove budućnosti. Rezervirajte svoje vrijeme 18. travnja i otkrijte zašto su Vedri obzori pravi izbor za obrazovanje bez granica. Prijavite se na Otvoreni dan ovdje i osigurajte svoje mjesto na vrijeme, ističu iz škole.