Učenici zapeli na terenskoj nastavi na Sljemenu: 'Ostaju radi opasnih uvjeta'

Učenici dviju zagrebačkih škola, njih 110, ovih je dana bilo na terenskoj nastavi na Sljemenu. Trebali su danas doma, no zbog opasnih uvjeta ostaju.

U Zagrebu i još pet županija danas nema nastave zbog vremenskih neprilika koje čini olujni vjetar s orkanskim udarima. Čak 110 učenika zapelo je na Sljemenu na terenskoj nastavi, rekao je na konferenciji za medije gradonačelnik Zagreba, Tomislav Tomašević.

110 učenika zapelo na Sljemenu

- Imamo situaciju na Sljemenu, Sljemenska cesta je, kao što znate, zatvorena. Nije problem samo snijeg, nego i veliki broj srušenih stabala pa je prolaz blokiran. Imamo 110 učenika Osnovne škole Rudeš i Prve katoličke škole, koje su na nastavi u prirodi od ponedjeljka i trebali su danas ići doma. Međutim, radi opasnih uvjeta oni će ostati do sutra na Sljemenu. Na sigurnom su, imaju obroke i situacija se trenutačno rješava, roditelji su obaviješteni i time se bavi Crveni križ, kazao je Tomašević.

Što se tiče škola, dodao je da se je danas oko 5 ujutro čuo s ministrom obrazovanja Radovanom Fuchsom i zajednički su donijeli odluku o otkazivanju nastave.

- Mislim da je jasna stvar da ovakvi opasni vremenski uvjeti da je apsolutno opravdano iz naše perspektive da danas ne bude nastave u školama i da će se jedan školski dan nadoknaditi. Najbitnije je da nemamo situaciju da 100.000 učenika zagrebačkih škola ide u školu ako ne mora i da slučajno nemamo situaciju težih ozljeda. Učenici koji su došli u školu jer nisu mogli biti zbrinuti imaju osiguran boravak kao i da je normalna nastava. Ista stvar je i s vrtićima, rekao je Tomašević i dodao da je preporuka i dalje, ako ne moraju, da ne izlaze iz kuća.

Oštećene brojne škole

Već sada se nižu dojave o oštećenim školama i vrtićima. Ministar Fuchs u podne će obići OŠ Remete koja je značajno stradala.

- Imamo trenutno prijavu štete na 13 vrtića, prijavljenu štetu na 12 osnovnih i sedam srednjih škola. Ima manjih i većih šteta, Osnovna škola u Remetama i Markuševcu i Osnovna škola Tituš Brezovački imaju najveće oštećenje i tu ćemo raditi sanaciju u najkraćem mogućem roku čim to bude moguće, kao što smo to radili i 2023., rekao je Tomašević.

Tomašević je u uvodu konferencije istaknuo da smo rano jutros imali udare vjetra i do 120 km/h, što je jače nego tijekom velike oluje 2023. godine. Naveo je je i da će nevrijeme trajati do sutra te da su sve gradske službe i uredi angažirani i djelatnici Holdinga, Zrinjevca i Čistoće na terenu. Nekoliko je osoba ozlijeđeno, a prema trenutačnim informacijama nema smrtno stradalih. Podsjetimo, nastavu su otkazali i neki fakulteti, dok je za učenike ovo trebao biti posljednji nastavni dan prije proljetnih praznika, koji započinju u ponedjeljak.