Stiže aplikacija prosvjetne inspekcije: Profesora ćete moći prijaviti u jednom kliku

Neslužbeno doznajemo da stiže aplikacija uz koju učenici i roditelji u svega nekoliko sekundi mogu prijaviti profesora prosvjetnoj inspekciji.

Neslužbeno doznajemo kako je Ministarstvo znanosti i obrazovanja u završnoj fazi razvoja mobilne aplikacije koja bi učenicima i roditeljima trebala omogućiti da u svega nekoliko sekundi prijave profesora prosvjetnoj inspekciji. Aplikacija, doznajemo, nosi radni naziv 'Inspektor u džepu'.

Bit će moguće dodati dokaze

Njezin je cilj, kako nam kažu izvori upoznati s projektom, 'modernizirati komunikaciju između terena i nadzora' te 'uvesti digitalne alate u sustav praćenja nastavnog procesa'. Prema informacijama do kojih smo došli, aplikacija bi imala unaprijed definirane kategorije prijava poput: 'ispitivanje bez najave', 'kašnjenje na sat', 'korištenje istih prezentacija više godina', 'pasivno agresivna komunikacija' i slično.

Sustav bi, tvrde naši sugovornici, omogućavao i dodavanje dokaza u obliku fotografija, snimki i audio zapisa ako postoje. Posebna funkcionalnost, doznajemo, trebala bi biti AI opcija sastavljanja žalbe. Uz par ključnih riječi AI alat će sam sastaviti žalbu u roku nekoliko sekundi. Iz naših izvora doznajemo da mnogi roditelji ionako šalju mailove uz pomoć AI-a pa je ovo logičan slijed u pogledu digitaliziranja komunikacije u obrazovnom sustavu.

Razmišlja se i o premium opciji

Navodno se razmišlja i o premium opciji za roditelje. Ona bi omogućavala praćenje broja prijava koje je njihovo dijete podnijelo tijekom polugodišta, kao i statistiku 'najčešće prijavljivanih profesora u školi'. Ako inspekcija u više od 60 posto prijavljenih slučajeva utvrdi da je nastavnik pogriješio, tada mu prijeti izvanredni otkaz jer 'nije ispunjavao sve svoje radne obaveze i zadatke'.

Iz Ministarstva znanosti i obrazovanja zasad se nisu službeno oglasili, no naši izvori tvrde kako bi aplikacija mogla biti predstavljena već na jesen, uz poruku da je riječ o 'još jednom koraku prema digitalnoj i transparentnoj školi budućnosti' i, ono najvažnije, u zaštiti djece i njihovih prava.

Sretan 1. april svima! Kako smo vas još danas nasamarili pročitajte ovdje.