AI preuzima škole: Zamijenit će tajnike i računovođe, bit će jedan centralni ured za obrazovanje

Neslužbeno doznajemo da AI preuzima poslove tajnika i računovođa, a škole prelaze na jedan centralni ured za obrazovanje.

Razmatra se uvođenje centraliziranog AI sustava koji bi preuzeo administrativne poslove školskih tajnika i računovođa diljem zemlje, doznajemo iz neslužbenih izvora. Ministarstvo, prema informacijama koje smo saznali, radi na projektu koji bi trebao 'optimizirati troškove' i 'ujednačiti administrativnu praksu' u svim školama.

AI bolje razumije pravilnike

Prema planu koji smo dobili na uvid, škole više ne bi imale vlastite tajnike ni računovođe, već bi sav administrativni posao obavljao jedan centralni ured za obrazovanje, potpomognut umjetnom inteligencijom. Kažu kako je umjetna inteligencija danas toliko napredovala da 'razumije pravilnike bolje od ljudi', uz to što je nemjerljivo brža i efikasnija.

Sustav bi automatski obrađivao putne naloge, ugovore, sistematizacije i isplate. AI bi, tvrde upućeni, bio treniran na tisućama dopisa, rješenja i pravilnika. Navodno se razmatra i funkcija automatskog slanja mailova i odgovaranja na upita koji su vrlo često ponavljajući.

A tko će se javljati na telefon?

Iz Ministarstva, doduše, još nema službene potvrde, kao ni što će biti s djelatnicima koji obavljaju poslove tajnika i računovođa. Mnogi od njih se pitaju hoće li se umjetna inteligencija javljati i na brojne telefonske pozive koji svakodnevno pristižu.

Naši izvori tvrde kako bi centralni ured za obrazovanje imao osposobljene teleoperatere koji bi se na takve pozive javljali i da 'nema potrebe da svaka škola ima svog tajnika i još računovođu'. Uz to, s obzirom na prijetnju od nove krize, naši sugovornici ističu da je ovo 'nužan korak u racionalizaciji sustava', ali i digitalizaciji sustava.

Sretan 1. april svima!