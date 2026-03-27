Zbog čega škole mogu otkazati nastavu? Postoji pravilo kad se mora nadoknaditi

Učenici zapeli na terenskoj nastavi na Sljemenu: 'Ostaju radi opasnih uvjeta'
Učenici dviju zagrebačkih škola, njih 110, ovih je dana bilo na terenskoj nastavi na Sljemenu. Trebali su danas doma, no zbog opasnih uvjeta ostaju.
11:33 9 h 27.03.2026
Odluku o odgodi nastave donose gradovi i županije, a potvrđuje ih Ministarstvo. Nastava se odgađa jer djeca ne mogu doći do škole ili je put opasan.
Ovoga petka nastava je otkazana u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji te pojedinim školama u Krapinsko- zagorskoj županiji, Ličko- senjskoj županiji, Primorsko- goranskoj te Koprivničko- križevačkoj županiji. Odluka je donesena na zahtjev osnivača, a potvrdilo ju je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih.
Provjerili smo po kojim pravilima se donose odluke o otkazivanju nastave. U hitnim situacijama grad ili županija mogu privremeno obustaviti nastavu tako da pošalju zahtjev Ministarstvu koje daje suglasnost. Ravnatelji mogu sami otkazati nastavu ako postoji neposredna opasnost, poput dojave o eksplozivnoj napravi u školi.
Najčešći razlozi otkazivanja nastave su ekstremne vremenske nepogode, zbog kojih učenici ne mogu doći do škole ili je izlazak iz kuće opasan, kao što je olujni vjetar ili snažan snijeg.
U izvanrednim okolnostima škola može za sve učenike ili dio učenika određenih razrednih odjela izvoditi nastavu na daljinu uz suglasnost osnivača, a na temelju prethodne suglasnosti ministra. U Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi stoji da je odgođenu nastavu potrebno nadoknaditi ako bi se otkazivanjem nastave izgubilo previše nastavnih dana.
- Škola koja zbog proglašenja katastrofe, elementarne nepogode ili stanja neposredne ugroženosti nije održala nastavu za dio učenika ili za sve učenike, dužna je organizirati nadoknadu neodržane nastave do ispunjenja uvjeta iz stavka 3. ovoga članka, stoji u zakonu.
Članak 3. odnosi se na to da školska godina traje najmanje 175 nastavnih dana, odnosno 160 nastavnih dana za učenike završnih razreda srednje škole, što znači da škole nastavu moraju nadoknađivati u slučaju da se školska godine predugo skrati.
Najdulje razdoblje u kojem je nastava u Hrvatskoj bila obustavljena bilo je tijekom pandemije COVID-19 2020. godine. Nastava je u fizičkom obliku otkazana od 16. ožujka te je uvedena nastava na daljinu u obliku 'Škole na Trećem' i drugih online platformi. Učenici su nastavu pratili od kuće do kraja te, za mnoge najstresnije, školske godine.
Da biste nastavili sa čitanjem naših pretplatničkih tekstova, morate se registrirati i prijaviti.
Već ste registrirani? Prijavite se
