Kako provesti proljetne praznike? Donosimo niz aktivnosti, od kućnih do sportskih

Otkazana nastava u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, praznici počinju ranije
Grad Zagreb i Zagrebačka županija ovog petka otkazuju nastavu u osnovnim i srednjim školama. Nastave nema i na nekim fakultetima.
07:32 2 d 27.03.2026
29. ožujak 2026.
Za mnoge učenike proljetni praznici počeli su dan prije od očekivanog. Učenike čeka olujni vikend, no nakon toga mogu uživati u sportskim događanjima.
Počeli su proljetni školski praznici, a ove školske godine nastave nema od 30. ožujka do 6. travnja, uključujući i taj dan. Za učenike u nekim županijama praznici su de facto počeli dan ranije od planiranog jer je nastava u petak odgođena zbog ekstremnog nevremena.
Učenike diljem Hrvatske za početak praznika očekuje tmurno i hladno vrijeme, pa će mnogi odlučiti provesti vikend kod kuće. Međutim to ne znači da morate biti izolirani od prijatelja. Dogovorite virtualnu kavu, watch party na Netflixu ili zaigrajte neku društvenu igru putem interneta.
Vrijeme online nastave je populariziralo korištenje aplikacija za videopozive, a Microsoftov Teams možete instalirati besplatno u sklopu paketa vaše škole. S prijateljima možete dogovoriti online druženje i napraviti recap što se sve dogodilo u školi od prošlih praznika.
Ako želite s prijateljima gledati neki film ili seriju na Netflixu, najbolja opcija za to je Googleova ekstenzija Teleparty. On radi tako da sinkronizira video na Netflix računima svih koji zajedno gledaju program, bez vremenskog odmaka koji često može nastati ako svi puštaju video u isto vrijeme. Svaki korisnik i dalje mora biti ulogiran u svoj račun, a ekstenzija samo usklađuje vrijeme reproduciranja.
Osim sinkronizacije videa, Teleparty dodaje i chat sa strane, tako da možete komentirati što se događa ako niste na pozivu, bez potrebe da imate mobitel pri ruci. Ako koristite Teleparty taj chat će vam se pojavio kao dio Netflixovog sučelja.
Još jedna od ideja za online zabavu za vrijeme tmurnog vikenda je igranje društvenih igara putem interneta. Puno društvenih igara već je optimizirano za online igru, a za mnoge možete pronaći besplatne ili plaćene online verzije. Neke od ekstremno popularnih party igara poput Cards Against Humanity ili Codenames imaju svoje online verzije, koje funkcioniraju jako dobro. Također s prijateljima možete organizirati i online Pictionary natjecanje ili svoju verziju pub kviza.
Gotovo bilo koju društvenu igru možete zaigrati online s pomoću Tabletop simulatora, koji radi upravo što mu ime kaže, pruža vam digitalni stol, karte, žetone za igru i sve što vam je potrebno. Društvene igre u Tabletop simulatoru nisu automatski programirane, pa ćete sve morati raditi manualno nakon što naučite pravila, ali isplatit će vam se ako ćete zbog vremena dio praznika provesti u kući.
Tijekom vikenda je ipak najavljeno smirivanje vremena, a idući tjedan u Zagrebu se održava programa Odmorko proljeće, koji traje od ponedjeljka 30. ožujka do petka 3. travnja.
Program je namijenjen učenicima osnovnih i srednjih škola, a obuhvaća raznovrsne sportske, rekreativne i edukativne aktivnosti koje će se provoditi na više lokacija u cilju poticanja zdravog načina života, tjelesne aktivnosti i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena tijekom ljetnih praznika.
Sudjelovanje u aktivnostima je besplatno uz predočenje važeće iskaznice ili zahtjeva za izradu iskaznice Hrvatskog školskog sportskog saveza za Grad Zagreb ne starijeg od 15 dana. Upute za izradu iskaznice možete pronaći na poveznici.
Učenici će u okviru programa moći klizati na klizalištu Admiral Ice Dome u ponedjeljak, srijedu i petak te plivati na bazenima Jelkovec, Utrina, Iver i Svetice svakim danom prema rasporedu kojeg možete pogledati u priloženom vizualu.
Učenici mogu besplatno posjetiti kuglane na četiri lokacije, a Bowling klub zapad otvara im svoj prostor besplatno od 10 do 11 sati svakim danom od ponedjeljka do četvrtka. Učenici četvrtog do osmog razreda mogu se okušati u streljaštvu u HASK-u Mladost i SD Savici prema predviđenom rasporedu.
Uz to sportski klubovi organizirali su i niz igraonica. Učenici mogu posjetiti parkour igraonicu, zaigrati squash, golf ili badminton, a ŽAVK Mladost pripremio je i školu vaterpola za djevojčice koja će se održati u PVC Mladost. Detalje o svim igraonicama možete pronaći u priloženom programu i na interaktivnoj karti koju otvarate skeniranjem QR koda.
Također na sedam lokacija organizirane su Zgombaonice, besplatni poludnevni program sportskih aktivnosti za učenike od 1. do 8. razreda uz vodstvo kineziologa. Zgombaonice u OŠ Kralja Tomislava, OŠ Rapska i OŠ Tituša Brezovačkog bit će otvorene za sve učenike od 8 do 13 sati, a Zgombaonice u OŠ Jelkovec, OŠ Gustava Krkleca, ŠRC Svetice i OŠ Iver namijenjene su samo plivačima i provode se prema priloženom rasporedu.
Za određene aktivosti potrebne su prethodne prijave koje se vrše preko web stranice Školskog sportskog saveza Grada Zagreba. Također interaktivna karta dostupna je na ovoj poveznici.
