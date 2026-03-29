Kristian Novak o nastavnicima koji predaju svoje radove u ime učenika: 'Ako te pali što si zeznuo sustav...'

U našem podcastu ugostili smo Kristiana Novaka. Razgovarali smo o obrazovanju, čitanju kod djece i mladih te kako mu je biti profesor na fakultetu.

Osim što piše jedne od najprodavanijih romana u Hrvatskoj, Kristian Novak radi i kao profesor na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Trenutačno je pročelnik Odjela za germanistiku, a studentima predaje nekoliko kolegija.

Od silnih obaveza uspio je pronaći vrijeme za gostovanje u našem podcastu gdje smo pričali o raznim temama, od obrazovanja do umjetne inteligencije. Jedna od zanimljivih činjenica o njemu je to što se kao učenik sa svojim tadašnjim pisanjem nikada nije uspio plasirati na LiDraNo - državno natjecanje učenika u literarnom, dramsko-scenskom i novinarskom stvaralaštvu.

'Nikad nisam prošao na LiDraNo, ali sam bio u nekoliko navrata u državnoj komisiji i baš sam bio ponosan'

A sada je izdao već tri popularna romana - Ciganin, ali najljepši, Črna mati zemla i Slučaj vlastite pogibelji - i bio je u žiriju za LiDraNo. Upravo je tada kao član žirija imao potrebu pohvaliti i ohrabriti sve učenike koji nisu prošli na to natjecanje, upravo zato što je i sam bio u njihovoj koži.

- Kakav paradoks životni. Nikad nisam prošao na LiDraNo iako me moj dragi profesor redovito prijavljivao, ali nikada nisam prošao dalje od županijske razine. I okej, ti tekstovi kad ih pogledam danas su baš ono, dječji. Ali sam bio u nekoliko navrata u državnoj komisiji i baš sam bio ponosan na to. Nisam uspio kao dijete, ali sada mogu prepoznati nekoga tko je na 'li-la' pa ga pogurnuti malo, objasnio nam je Novak u podcastu.

Ono što ga je ugodno iznenadilo je koliko današnja djeca dobro pišu. Kaže da se već u osnovnoj školi istaknu oni koji su baš jako dobri u tome.

- Neki koji ne pišu u smislu da zadovolje učitelja ili učiteljicu,profesoricu ili profesora, imaju poseban pogled na svijet i dovoljno su hrabri staviti ga na papir, navodi Novak.

Učenicima radove piše AI, ali i njihovi nastavnici

Pitali smo ga i postoji li način da se provjeri jesu li radovi možda napisani uz pomoć AI-a ili u potpunosti da ih je napisala umjetna inteligencija.

- Jednom sam na državnom LiDraNu imao sumnju da je tekst napisan pomoću umjetne inteligencije. Ali kako to dokazati? I da povučeš to pitanje i da ispadne da si u krivu, što si tom djetetu napravio? Tako da u tom konkretnom slučaju nisam ništa napravio, ali sam na smotri povukao tu temu da vidim reakcije i nisam dobio nikakvu povratnu informaciju koja bi me uvjerila u jedno ili u drugo, ispričao je Novak.

S druge strane, postoje slučajevi gdje su nastavnici pisali radove umjesto učenika te ih prijavili na LiDraNo s učenikovim imenom. Novak je u bio u šoku da to neki nastavnici rade i poručio učenicima što oni mogu napraviti u tom trenutku.

- Pokušavam se prebaciti u um tog djeteta kojemu je netko drugi npr. napisao pjesmu. Sigurno se nitko ne osjeća onda osobito dobro. Eventualno ako te jako pali što si zeznuo sustav. I da učenik prođe s nastavnikovom pjesmom na državno, onda je i on dio te prevare. Tako da, djeco, obavezno javite nekome, Agenciji za odgoj i obrazovanje ili nekome tko vodi LiDraNo. Možete i anonimno jer definitivno treba postupati po tome, poručio je Kristian Novak.

U podcastu smo pričali još i:

o tome kakav je bio učenik

zašto kaže da je biti profesor najteži i najlakši posao na svijetu

kako djecu privući lektiri bez prisile

zašto ni on nije pročitao sve lektire

što algoritmi i društvene mreže govore o nama

