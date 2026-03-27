Olujno nevrijeme oštetilo brojne škole: Fuchs otkrio hoće li biti produljenja školske godine

Uslijed velikog nevremena koje je pogodilo Zagreb, s olujnim vjetrom i orkanskim udarima, nastradalo je više škola diljem grada. Veća oštećenja zabilježena su u Osnovnoj školi Remete koju su posjetili i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević te ministar znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM) Radovan Fuchs. Na njoj je, između ostalih oštećenja, odletio i krov sa sportske dvorane.

Oštećene škole u Zagrebu

Tomašević je istaknuo da su oštećene 24 osnovne i 16 srednjih škola te 24 vrtića, piše HRT. Uz OŠ Remete, velika oštećenja bilježe i OŠ Markuševec i OŠ Tituša Brezovačkog. Resorni ministar dotaknuo se otkazane nastave i istaknuo kako smatra da obavijest o njoj nije poslana prekasno.

- Imali smo koordinaciju oko pet sati ujutro i svima nam je na prvom mjestu bila sigurnost djece. Zato smo donijeli odluku da danas u Zagrebu neće biti nastave. Prvenstveno je riječ o tome da bi djeca morala prolaziti kroz grad u uvjetima otežanog prometa, s puno srušenih stabala, dijelova krovova i drugih opasnosti. Roditelji su o odluci obaviješteni putem sustava e-Matica, rekao je Fuchs, piše HRT.



Naglasio je da će škole ići u hitnu sanaciju te da će se nastava nadoknaditi bez produljenja školske godine.



- U nesreći imamo i sretnu okolnost da su počeli školski praznici, pa će se radovi moći izvoditi dok djece nema u školama, istaknuo je Fuchs.

Intervencija vatrogasaca

Ravnateljica Osnovne škole Tituša Brezovačkog Mirjana Torer rekla je da u toj školi najveći problem predstavlja prokišnjavanje ravnog krova, zbog čega voda prodire u sportsku dvoranu i tri učionice, piše Index. U Osnovnoj školi Markuševec intervenirali su vatrogasci. Vjetar je odnio dio krova školske dvorane, pa je dvorana i poplavljena, piše Zagreb.info. Dodaju da joj vatrogasci nisu mogli pristupiti zbog srušenog stabla.

Podsjetimo, Grad Zagreb i Zagrebačka županija otkazali su današnju nastavu u svim osnovnim i srednjim školama. Slijedili su ih i neki fakulteti, ali i pojedine škole u Krapinsko-zagorskoj županiji, Ličko-senjskoj, Primorsko-goranskoj te Koprivničko-križevačkoj županiji, o čemu više možete čitati ovdje. Dodajmo i da je 110 učenika zbog nevremena zapelo na Sljemenu.