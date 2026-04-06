Ove škole imaju samo jednog učenika: 'Kad on završi, škola će se vjerojatno ugasiti'

Bruno De Zan
Bruno De Zan

06. travanj 2026.

Ove škole imaju samo jednog učenika: 'Kad on završi, škola će se vjerojatno ugasiti'

PŠ Mitrovac i PŠ Svilaj | Foto: Web stranice škola

U Hrvatskoj ima 11 područnih škola koje pohađa samo jedan učenik. Ravnatelj PŠ Mitrovac priča nam da će se škola vjerojatno ugasiti kad učenik završi.

Nedavno smo objavili tekst o najvećim osnovnim školama u Hrvatskoj, a danas donosimo tekst o najmanjima, točnije područnim školama koje imaju samo jednog učenika. Prema podacima Školskog e-Rudnika Ministarstva znanosti obrazovanja i mladih takvih je škola u Hrvatskoj 11.

Područne škole otvorene su u mjestima gdje je teško organizirati prijevoz do matične škole, međutim sve manje učenika upisuje prve razrede, pa su tako ove škole ostale samo na jednom učeniku.

U Brodsko-posavskoj županiji nalaze se četiri takve škole, a to su PŠ Podvrško, PŠ Žlebina, PŠ Svilaj i PŠ Komarnica. Dvije takve škole su u Požeško-slavonskoj županiji, PŠ Mitrovac i PŠ Nova Lipa, a u ostalim županijama još je pet takvih škola, PŠ Lužan u Varaždinskoj, PŠ Križišće u Primorsko-goranskoj, PŠ Ivanovo u Osječko-baranjskoj, PŠ Kaprije u Šibensko-kninskoj te PŠ Bogomolje u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

'Za učenika postoje i značajne prednosti'

Neobično je zamisliti školu koju pohađa samo jedan učenik, no Ines Gelemanović, jedina učiteljica PŠ Podvrško, koja djeluje pod matičnom OŠ Matije Gupca u Cerniku, priča nam da se za nastavu priprema baš kao bilo koji drugi učitelj. Tu školu trenutačno pohađa samo jedna učenica prvog razreda, a činjenica da učiteljicu ima samo za sebe pruža joj i neke prednosti.

Podvrško je mjesto u općini Cernik, koje prema popisu stanovništva iz 2021. godine ima svega 230 stanovnika. Ravnatelj matične OŠ Cernik Igor Tomek priča nam da je izrazito malen broj djece školske dobi u mjestu posljedica dugogodišnjih demografskih kretanja i činjenice da se naselje nalazi u prometno izoliranom području.

- Unatoč malom broju učenika, škola i dalje ispunjava važnu ulogu u lokalnoj zajednici. Za učenika postoje i značajne prednosti. Takva nastava omogućuje individualizirani pristup te prilagodbu nastavnih metoda njegovom tempu i potrebama. U takvom okruženju dijete se osjeća sigurno i podržano što pozitivno utječe na njegov razvoj i uspjeh. S obzirom na prometnu izoliranost mjesta iznimno je važno da dijete ima mogućnost školu pohađati u vlastitoj sredini. Učenici viših razreda imaju organiziran prijevoz do matične škole, priča nam ravnatelj Tomek.

'Tijekom nastave često s učenicom sjedim u klupi'

Iz iskustva učiteljice nastava s jednim učenikom zahtijeva specifičnu dinamiku koja traži maksimalnu prisutnost i stalnu prilagodbu. Iako većina misli da se za jednog učenika ne treba posebno pripremati, ova učiteljica nam priča da su pripreme iste kao za veliki razred.

- Jedina razlika je u manjem broju fizičkih materijala. Budući da nema drugih učenika, učitelj preuzima više uloga. U isto vrijeme sam i učitelj/predavač, vršnjak i cijela skupina. Tijekom nastave često s učenicom sjedim u klupi ili smo na podu. Aktivnosti izmjenjujemo često kako bi zadržali interes. Ovdje nema 'praznog hoda', svaka minuta u satu mora biti ispunjena, nastava je konstantan dijalog, priča nam učiteljica Gelemanović. 

'Rad u ovom malom mjestu je predivan'

Kaže da kako bi bila uspješna u tome, mora puno improvizirati. Učenica joj je stalno u fokusu, iako joj ostavlja i vrijeme za samostalan rad i učenje u tišini. Priča nam da je sve prilagođeno njenim sposobnostima i uspjehu. Učiteljica joj dopušta da diktira tempo učenja, za što kaže da joj omogućuje maksimalan napredak. Kako ne bi bila usamljena, učiteljica s njom povremeno posjećuje matičnu školu gdje se druži s vršnjacima. 

- Rad u ovom malom mjestu je predivan. Odnos s roditeljima je odličan, svi su suradljivi i spremni surađivati u svim aktivnostima. Škola je opremljena svime što nam je potrebno za uspješan i kvalitetan rad kao i okolina koja je poticajna za iskustvena učenja. Sa školom živi i selo!, priča nam učiteljica Gelemanović.

Pitali smo je smatra li da bi u ovakvim slučajevima bolje rješenje bila online nastava, no odgovara nam da nikakva online nastava ne može biti bolja od nastave uživo.

- Djeca moraju i trebaju biti u školi, u učionici s učiteljima. Male škole poput ove koje su udaljene od matičnih škola te zahtijevaju putovanje autobusom učenika prvih i drugih razreda sa starijim učenicima su još uvijek potrebne barem na početku školovanja, zaključuje učiteljica.

Jedini učenik je najmlađe dijete u selu

Mitrovac je naselje u sastavu Kutjeva, a prema popisu stanovništva iz 2021. godine ima svega 92 stanovnika. Među njima je i jedan učenik trećeg razreda, koji je jedini đak u područnoj školi.

- Razlog zašto je samo jedan učenik je demografske naravi budući da je on najmlađe dijete u selu. Kad on završi škola će se vjerojatno ugasiti. Autobusni prijevoz je organiziran iz sela za učenike viših razreda do matične škole. No, matična škola radi u dvije smjene i nikako nije moguće organizirati prijevoz za tog učenika jer je razredna nastava uvijek u prvoj smjeni, priča nam Milorad Bandalo, ravnatelj OŠ Zdenka Turkovića u Kutjevu kojoj PŠ Mitrovac pripada.

Dodaje da su uvjeti rada u školi dosta dobri jer su uz pomoć Osnivača (Požeško-slavonska županija) zadnjih godina dosta uložili u uređenje škole i osiguravanje uvjeta za izvođenje nastave. U suradnji s učiteljicom i roditeljima učenika nastoje tijekom godine uključiti u što više zajedničkih aktivnosti u matičnoj školi kako bi upoznao vršnjake i osjetio pripadnost školi.

Svilaj ima stotinjak kuća i jednog učenika

Svilaj je mjesto u općini Oprisavci, koje se sastoji od svega stotinjak kuća. Prema popisu stanovništva iz 2021. godine ima 216 stanovnika. PŠ Svilaj djeluje u sklopu matične OŠ Stjepana Radića u Oprisavcima. Ravnateljica Ivana Vukovarac na upit nam je odgovorila samo da rade sve po propisima. 

- Nastava za manji broj učenika organizira se u skladu s važećim propisima i kurikulumima, uz prilagodbu oblika rada konkretnim uvjetima. Rad se provodi prema planu i programu škole, uz primjenu odgovarajućih metodičkih pristupa. Organizacija rada učitelja i prijevoza učenika uređuje se sukladno zakonskim odredbama i u suradnji s osnivačem škole i roditeljima. Razmatranje različitih modela izvođenja nastave provodi se na razini nadležnih institucija, izjavila je ravnateljica Vukovarac.

