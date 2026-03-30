Ovaj tjedan se saniraju zagrebačke škole: Poznato i što će biti nakon praznika

U oluji koja je pogodila Zagreb nastradale su OŠ Remete, Markuševec i Tituša Brezovačkog. Sad se sanira šteta, a nastava redovno počinje iza praznika.

Do ponedjeljka je završila inicijalna sanacija posljedica prošlotjednog nevremena u Zagrebu. Vrtići su normalno nastavili s radom, a radovi na školama nastavljaju se ovaj tjedan. Učenici ne idu u školu jer su na uskršnjim praznicima, a iz Grada poručuju da očekuju da će škole nakon praznika već sljedeći tjedan započeti s redovnim radom.



Sa sanacijom posljedica nevremena nastavljaju i vatrogasci, Zrinjevac, Čistoća i Zagrebačke ceste. Zbog posljedica nevremena vatrogasci su od petka do ponedjeljka obavili čak 1.463 intervencije. Iz Grada poručuju da sve sad uredno funkcionira, a tijekom dana će osposobiti i zadnja tri semafora oštećena u nevremenu.

Građane se moli da još ne idu na Medvednicu

Jedina prometna linija koja još ne vozi u gradu je tramvajska linija 15, a očekuje se da će i ona početi voziti tijekom dana. Sljemenska cesta ostaje zatvorena do kompletne sanacije posljedica nevremena zbog čega do daljnjega neće voziti autobusna linija 140. U planu je da žičara bude osposobljena tijekom dana, no još neće prevoziti putnike. Iz Grada mole građane da izbjegavaju odlazak na Sljeme te posjete parkovima zbog opasnosti od pada stabala.

Gradsko društvo Crvenog križa tijekom vikenda podijelilo je zaštitne folije za 79 kućanstava, dok su 22 obitelji preuzele isušivače vlage. Crveni križ Zagreb nastavlja s podjelom opreme svaki dan od 7 do15 sati u Heinzelovoj 64, a možete ih dobiti na broj 01 5801 562. Najavljeno je i da ba će u utorak javnosti biti predstavljena aplikacija za prijavu štete koju je izazvalo nevrijeme.

Najviše je stradala OŠ Remete





Podsjetimo, u nevremenu je oštećen veći broj zagrebačkih škola i vrtić. Zamjenik gradonačelnikana konferenciji za medije u subotu je rekao da štetu još popisuju, ali da je oštećeno više od 60 vrtića te četrdesetak osnovnih i dvadesetak srednjih škola.

Najveću štetu pretrpila je OŠ Remete, koja je ostala bez dijela krova. Uz nju veliku štetu bilježe i OŠ Markuševec i OŠ Tituša Brezovačkog, preneseno je na stranici Vlade s Hine.



Od početka nevremena u četvrtak do ponedjeljka, na sanaciji posljedica nevremena radilo je ukupno preko 1.350 vatrogasaca, radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Uz to su se u akcije uključili i brojni pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava, civilne zaštite te ostalih žurnih službi poput hitne medicinske pomoći, Crvenog križa, HGSS-a i policije.