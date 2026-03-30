ZET napokon ispravlja veliku nepravdu prema srednjoškolcima: Možda vam duguju novac

Iako su do sad bili zakinuti, uskoro će i punoljetni zagrebački srednjoškolci ostvarivati pravo na besplatnu vožnju ZET-om.

Zagrebački srednjoškolci od 1. svibnja više neće morati plaćati pokaz za vožnju javnim gradskim prijevozom čak ni kada napune 18 godina. Podsjetimo, Grad Zagreb je još prije godinu dana odlučio da se učenici mogu besplatno voziti ZET-om, ali samo do punoljetnosti. Sada su odlučili da ni punoljetne srednjoškolce više neće zakidati.

Gdje se javiti za besplatan pokaz za srednjoškolce?

Za srednja.hr sve su potvrdili iz Grada Zagreba, a pojasnili su i gdje im se učenici moraju javiti.

- Redoviti učenici srednjih škola, nakon navršenih 18 godina života, koji se školuju i imaju prebivalište na području Grada Zagreba, moći će ostvariti pravo na besplatnu godišnju pretplatnu kartu ZET-a. Zahtjev će podnositi Odjelu za socijalnu skrb Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Nova cesta 1, mail: [email protected], kao i u svim pisarnicama područnih ureda Gradske uprave: Centar, Črnomerec, Dubrava, Maksimir, Medveščak, Novi Zagreb, Peščenica, Sesvete, Susedgrad, Trešnjevka i Trnje, rekli su nam iz Grada.

Što ako ste već kupili godišnju kartu?

Dodali su da će učenici zahtjev moći podnijeti od 1. travnja, kada Odluka stupa na snagu. Kartu će pak moći ostvariti od 1. svibnja.

A što je s učenicima starijima od 18 godina koji su u školskoj godini 2025/26. već kupili godišnju kartu? Njima će, naglasili su iz Grada, iznos biti refundiran.

Dodajmo da smo Grad još prošle godine upitali zašto punoljetni srednjoškolci nemaju pravo na besplatnu vožnju. Kako su nam tada rekli, iako su oni i dalje bili učenici, punoljetnost je za njih značila izdvajanje određenog iznosa za pokaz.