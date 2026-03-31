Pitali smo ministarstvo hoće li ukinuti obvezni staž za sve: Tvrde da će kvote za 2026. riješiti problem

Fizioterapeuti, sanitarni, dentalni i farmaceutski tehničari, dentalni asistenti - dio je to zanimanja u kojima su mladi zdravstveni radnici godinama čekali na pripravničko mjesto. Bez obavljanja staža na koji ih je država obvezala nisu mogli do licence, pa tako ni raditi u struci. Država je nakon godina upozoravanja na problem nedostatnih pripravničkih kvota prelomila i prošle godine ukinula obvezu staža za pojedina zanimanja. Međutim, samo za one koji su studije i škole upisali nakon određene godine, ovisno o zanimanju 2021., 2022. ili 2023. Ne i za one koji su ih završili ranije.

Nova inicijativa 'Za ukidanje obveze pripravničkog staža' sada traži da se staž ukine i za one koji su u tim zdravstvenim zanimanjima maturirali odnosno diplomirali ranije. Naime, proveli su anketu na 150 osoba koje su završile zdravstvene smjerove i, među ostalim, došli do nalaza da neki na staž čekaju i dulje od tri godine, a polovica radi izvan struke, dok je trećina nezaposlena. Stvaran broj je nepoznanica, jer država ne vodi evidenciju o tome koliko je takvih osoba.

Ministarstvo tvrdi da će kvote za 2026. riješiti problem

Da će se to dogoditi i da je riječ o diskriminaciji upozoravala je i saborska oporba još prilikom donošenja zakonskih izmjena. Ministarstvo zdravstva pitali smo razmatraju li ponovnu reviziju Zakona o zdravstvenoj zaštiti prema kojoj bi se ukinuo obvezni staž i za kandidate koji su ranijih godina završili studije.

- Donošenjem novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji je stupio na snagu 24. srpnja 2025. godine, omogućena je brža dostupnost tržištu rada, administrativno rasterećenje i olakšano izdavanje odobrenja za samostalan rad. Cilj odredbi Zakona je da svi pripravnici iste upisne generacije imaju jednaka prava i obveze vezano za obavljanje staža i polaganje stručnog ispita, tako su odgovorili na naše pitanje.

Zanimalo nas je i kako je moguće da ovoliki broj osoba koje su završile zdravstvene studije i škole čeka na pripravničku poziciju i planiraju li povećavati kvote za pripravnike u zdravstvenim ustanovama.

- Pripravnički staž za zdravstvene struke koje još nisu oslobođene obvezom stažiranja i polaganja stručnog ispita i dalje ostaje propisana obveza. Duljina čekanja na pripravnički staž ovisi o potrebama zdravstvenih ustanova i planiranju kadrovskih kapaciteta na razini sustava. Za 2026. godinu, u suradnji s HZZO-om osigurana su sredstva za financiranje pripravničkih mjesta te Ministarstvo trenutačno prikuplja podatke od zdravstvenih ustanova javnog sustava o potrebama za pripravnicima. Plan odobrenih mjesta bit će dostavljen ustanovama radi provedbe javnih natječaja i odabira kandidata. Smatramo da će planirane kvote zadovoljiti potrebe sustava i omogućiti svim kandidatima da odrade preostali staž, navode iz Ministarstva.

Inače, u slučaju izmjena Zakona i ukidanja pripravništva tek za dio budućih zdravstvenih djelatnika, a ne sve, podnesena je i Ustavna tužba. Iz Ministarstva zdravstva nisu je željeli komentirati uz opasku da o toj tužbi nemaju saznanja.

'Jedna osoba može započeti rad odmah, dok druga mora obaviti staž, iako imaju isto obrazovanje'

Dražen Jelavić, pokretač inicijative 'Za ukidanje obveze pripravničkog staža' kaže da, iako ministarstvo navodi da je cilj bio da svi pripravnici iste upisne generacije imaju jednaka prava i obveze, to je dovelo do nejednakosti u praksi.

- Prvo, različito se tretiraju generacije koje su studij upisale pod istim zakonskim uvjetima. Primjerice, studentica koja je upisala diplomski studij sanitarnog inženjerstva 2022./2023. i studentica koja je isti studij upisala 2023./2024. na dan upisa imale su istu zakonsku obvezu pripravničkog staža i stručnog ispita. Međutim, izmjenama Zakona iz 2025. generacija upisana 2023./2024. oslobođena je te obveze, dok generacija upisana 2022./2023. tu obvezu i dalje ima, iako završavaju isti studij i stječu iste kompetencije. Drugo, nejednakost se pojavljuje u trenutku početka rada. Osobe koje su završile isti studij i imaju iste kvalifikacije mogu se u istom trenutku naći u situaciji da žele započeti rad u struci, ali zakon im propisuje različite uvjete samo zbog godine upisa studija. Jedna osoba može započeti rad odmah, dok druga mora obaviti pripravnički staž, iako imaju isto obrazovanje i iste kompetencije, navodi Jelavić.

Upravo zato, ističe, je i podnesen prijedlog za ocjenu ustavnosti spornih prijelaznih odredbi. Što se tiče tvrdnje ministarstva da će kvote za 2026. zadovoljiti potrebe sustava, problem je, poručuje što do danas ne postoje javno dostupni podaci o stvarnom broju zdravstvenih djelatnika koji imaju zakonsku obvezu pripravničkog staža, a nisu dobili mogućnost njegova obavljanja.

- U komunikaciji s Ministarstvom još od 2025. godine tražili smo podatke o broju osoba koje čekaju pripravnički staž i o stvarnim kapacitetima zdravstvenih ustanova, no takvi podaci nisu dostavljeni, a prema navodima sa sastanka u Ministarstvu, u tom trenutku njima se nije ni raspolagalo. Zbog toga smo pokrenuli prikupljanje podataka među zdravstvenim djelatnicima, navodi Jelavić.

Ni država ne zna koliko je osoba koje nisu uspjele do pripravničkog mjesta

Dodaje, i samo su Ministarstvo pozvali na suradnju u prikupljanju podataka, ali odgovor nisu dobili. Smatra to propuštenom prilikom da se u suradnji s nadležnim tijelom utvrdi stvarni broj osoba koje imaju obvezu pripravničkog staža, a nemaju mogućnost njegova obavljanja.

- Važno je naglasiti da bez podataka o stvarnom broju obveznika pripravničkog staža nije moguće ni realno planirati broj pripravničkih mjesta niti osigurati potrebna sredstva u državnom proračunu. Ako nadležno tijelo ne raspolaže podatkom koliko osoba treba obaviti pripravnički staž, onda nije moglo ni planirati kvote u opsegu koji bi omogućio rješavanje problema za sve preostale kandidate. To dodatno dovodi u pitanje tvrdnju da će planirane kvote zadovoljiti potrebe sustava. Osim toga, problem nije samo u financiranju, nego i u činjenici da zdravstvene ustanove nemaju potrebu za tolikim brojem pripravnika koliko ih prema važećem zakonu ima obvezu obaviti pripravnički staž, pa se problem ne može riješiti samo povećanjem kvota, navodi Jelavić.

U inicijativi, podcrtava, ostaju pri tome da je jedino trajno rješenje izmjena prijelaznih i završnih odredbi Zakona o zdravstvenoj zaštiti tako da se kao odlučni kriterij odredi dan stupanja Zakona na snagu, tako da od tog dana nadalje nijedan zdravstveni radnik ne bude obvezan obavljati pripravnički staž niti polagati stručni ispit kao uvjet za početak rada u struci.

- Takvo rješenje bilo bi jasno, predvidivo i jednako za sve te bi uklonilo situaciju u kojoj dio zdravstvenih djelatnika ima zakonsku obvezu koju sustav objektivno ne omogućuje, zaključuje Jelavić.