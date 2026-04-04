Za mjesec dana mladići će opet na preglede za vojni rok: Evo kako izgledaju

Na liječničke preglede uskoro ide idući naraštaj ročnika. Snimili smo kratak video u kojem objašnjavamo sve što trebate znati.

Još malo pa su kadeti na vojnom roku već na pola obuke. To znači da će uskoro na liječničke preglede biti pozvan idući naraštaj ročnika. U vojarne ide 800 ročnika po naraštaju, a na liječničke preglede prilikom prošle regrutacije pozvano je 1.200 mladića. Sve što trebate znati o liječničkim pregledima saželi smo u kratkom videu koji možete pogledati u nastavku članka.

Kandidati koji dobiju poziv dužni su doći na zdravstveni pregled i psihologijsko testiranje. Ako su spriječeni, primjerice zbog bolesti, imaju tri dana da to jave odjelu za obranu koji mu je poslao poziv, kako bi dobili novi termin.

Kako izgleda pregled?

Pregledi su se provodili u Zavodu za zrakoplovnu medicinu u Zagrebu i Zavodu za pomorsku medicinu u Splitu. Pri dolasku na pregled kandidati moraju ispuniti upitnik o svom zdravlju te donijeti medicinsku i drugu dokumentaciju. Laboratorijski nalazi ne smiju biti stariji od mjesec dana, a dijagnostički i specijalistički nalazi od šest mjeseci

Pregled se sastoji od općeg liječničkog pregleda, određivanja indeksa tjelesne mase, laboratorijskih pretraga krvi i urina, EKG-a, ispitivanja vida i sluha te provjere nalaza i druge dokumentacije.

Pregledom će liječnici ustanoviti je li kandidat sposoban ili nesposoban za sudjelovanje na temeljnom vojnom osposobljavanju. Uz ocjenu ‘sposoban’ ili ‘nesposoban’ dobit će i ocjenu od jedan do pet u skladu s Metodologijskim uputama koje možete pogledati u privitku na kraju teksta.

U uputama možete pronaći kontraindikacije

Upute sadržavaju kontraindikacije za službu u vojsci i naznačavaju kako se određena zdravstvena stanja boduju na pregledu.

U slučaju da kandidata iz nekog razloga ne mogu ocijeniti, evidentirat će mu se status ‘neocijenjen’. Takav kandidat uputit će se na novi pregled po istim kriterijima, najranije nakon dva mjeseca, a najkasnije prije isteka godine dana od pregleda.

Ako dobijete ocjenu 'nesposoban' brišete se iz evidencije, a ako dobijete ocjenu 'sposoban' bit ćete pozvani na vojni rok.