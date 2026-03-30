Gradi se nova škola kakvu Zagreb još nema: Bit će među najmodernijima u ovom području

Stižu dobre vijesti za učenike i djelatnike Umjetničke plesne škole Silvije Hercigonje u Zagrebu - pokrenuta je javna nabava za izvođača radova na novoj zgradi njihove škole na Trešnjevci. Njihova škola razorena je u potresu 2020., a odlučeno je da se gradi potpuno nova. I to upravo na mjestu dotrajale zgrade iz 30-ih godina prošloga stoljeća.

Nova škola bit će četiri puta veća od prethodne

Stari objekt uklonjen je u cijelosti, priopćeno je iz Grada Zagreba, a nova škola stajat će, procijenjeno je, 9,7 milijuna eura bez PDV-a. U potpunosti će se financirati iz gradskog proračuna i bit će četiri puta veća od predhodne.

- Umjetnička plesna škola Silvije Hercigonje po prvi put će imati prostor koji nije kompromis, već pravi dom plesne umjetnosti. Učenici će dobiti kvalitetnije uvjete rada i stvaranja, a Zagreb prostor koji sustavno podržava razvoj plesne umjetnosti na najvišoj razini. Objekt će biti izveden kao zgrada gotovo nulte energije, s dvoranama i opremom prilagođenima suvremenom plesnom obrazovanju, poručio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Nova škola prostirat će se na gotovo 4.000 m², a pohađat će je oko 190 učenika. Projekt je to tvrtke Proarh Mateković d.o.o., a rješenje predviđa da se škola razvija oko središnje rampe prema atriju.

- U prizemlju se nalazi zona za posjetitelje, knjižnica te visoka izvedbena dvorana. Na višim etažama smještene su prozračne plesne dvorane okrenute prema jugu i zapadu, učionice za teorijsku i individualnu nastavu, garderobe i administrativni prostori, svi oblikovani u skladu s Državnim pedagoškim standardom, priopćeno je iz Grada Zagreba.

Radovi bi trebali započeti ove jeseni

Ističu i da će škola imati veliku produkcijsku dvoranu s teleskopskim tribinama za oko 70 posjetitelja, suvremene plesne dvorane za vježbu, učionice za teorijsku i individualnu nastavu, prostore za administraciju te spremišta baletnih kostima, rekvizita i ukrasa. U sklopu projekta uređuje se i novo vanjsko sportsko igralište.

- Po završetku postupka javne nabave i odabiru izvođača slijedi potpisivanje ugovora i početak radova na jesen. Predviđeno vrijeme trajanje radova je devet mjeseci, priopćeno je iz Grada, što bi značilo da bi učenici trebali ući u novu školu već iduće kalendarske godine.