U školama kreće zabrana trenirki: Iznimka samo u ovoj situaciji, velika odgovornost na razrednicima

Nakon zabrane mobitela, ministarstvo je u školama odlučilo zabraniti i trenirke. Učenici će ih moći nositi samo u jednoj situaciji.

Kao da zabrana mobitela u školama nije bila dovoljna, ministarstvo je u školama odlučilo zabraniti i - trenirke. Zabrana trenirki u školama kreće sljedeće školske godine, a osnovnoškolci i srednjoškolci morat će malo bolje razmisliti o outfitu za odlazak u odgojno-obrazovnu ustanovu.

Iznimka samo u ovom slučaju

Ipak, sreća u nesreći je da se ova zabrana neće odnositi na dane kada na rasporedu imate Tjelesnu i zdravstvenu kulturu (TZK). O svemu će računa voditi razrednici koji će biti dužni pratiti i prijaviti ako je netko od njihovih učenika u školu došao u trenirci, a da taj dan nema TZK.

Ti učenici 'zaradit' će upis u e-Dnevnik, a izricat će im se i pedagoške mjere. S druge strane, razrednici će za ovu novu odgovornost vidjeti dodatak na plaći.

Zabrana trenirki u školama plod rasprave na društvenim mrežama?

Ova odluka možda je plod žustre rasprave o trenirkama u školama koja se u veljači ove godine povela na društvenim mrežama, a o čemu smo pisali ovdje. Naime, jedna očito mlađa osoba roditeljima je postavila pitanje o primjerenosti trenirki u školama.

Dodajmo da je većina škola i do sad imala kodekse odijevanja, međutim trenirke uglavnom nisu branile. Ključno pravilo bilo je da učenici u školu dolaze čisti i bez neprimjerenih grafika na majicama.

Sretan 1. april svima! Kako smo vas još danas nasamarili pročitajte ovdje.