Hrvatska dobiva još jedan neradni dan: Zatvaraju se i škole

U Hrvatskoj se od ove godine obilježava novi državni praznik - Dan obitelji. Riječ je o već postojećem spomendanu 15. svibnja koji postaje neradni dan

Hrvatska dobiva novi državni praznik - Dan obitelji. Ovaj međunarodni spomendan obilježava se 15. svibnja još od 1994. godine, no sad postaje državni praznik, to jest neradni dan. Većinu građana vjerojatno će oduševiti da će ovog svibnja dva petka stoga biti neradna jer i taj dan i 1. svibnja padaju upravo na petak.

- Svjesni smo se u današnjem svijetu obitelji udaljavaju. Roditelji nemaju vremena za djecu, a djeca razumijevanja za roditelje. Psiholozi upozoravaju na dramatične posljedice na mentalno zdravlje. Međunarodna zajednica ovaj dan obilježava dulje od 30 godina i stoga smo zaključili da je došlo vrijeme da obitelji dobiju svoj dan, na koji članovi mogu biti na okupu i posvetiti jedni drugima, objašnjavaju iz nadležnog ministarstva.

'Ako to izgubimo, izgubili smo sve'

U priopćenju se navodi da roditelji i djeca taj dan mogu iskoristiti za zajedničke aktivnosti poput izleta, posjeta muzeju, odlaska u prirodu i slično. Stoga se očekuje da će mnoge turističke destinacije uvesti posebne ponude za obitelji povodom ovog praznika.

- Prvog svibnja slavimo radnike, a 15. svibnja obitelji, dva stupa našeg društva bez kojih svijet ne može funkcionirati. Okrilje obitelji mora biti najsigurnije mjesto u svijetu punom nesigurnosti i previranja. Ako to izgubimo, izgubili smo sve. Zato nastavljamo graditi zdravo i otporno društvo, najavili su iz Vlade, pohvalivši se ovom, kako kažu, povijesnom odlukom.

Dan obitelji u svijetu

Ujedinjeni narodi 1994. godine proglasili su 15. svibnja međunarodnim danom obitelji. Hrvatska je prvi država u kojoj će taj datum biti neradni dan. Dan obitelji kao državni praznik obilježava se i u nekim drugim državama, ali na drugi datum.

U Kanadi se kao neradni dan obilježava u pet provincija. Prvotno se od 1990. godine obilježavao samo u Alberti, no s godinama sve više provincija usvojilo je ovaj praznik. U SAD-u dan obitelji obilježava se u dvije savezne države. U Nevadi slavi se na odmah nakon Dana zahvalnosti, odnosno u petak nakon zadnjeg četvrtka u studenom. U Arizoni je Dan obitelji praznik još od 1978. godine, a obilježava se prve nedjelje u kolovozu.

Zanimljivo u Urugvaju državni praznik 25. prosinca službeno se zove Dan obitelji, a ne Božić, radi promocije sekularizma. I u Angoli 25. prosinca proglašen je i Danom obitelji. U Vanuatuu i Namibiji Dan obitelji obilježava se 26. prosinca, kad Hrvati slave Štefanje. U Južnoafričkoj Republici pak Uskršnji ponedjeljak proglašen je Danom obitelji.

Hrvatska se prva odlučila na ovaj korak

Dan obitelji državni praznik je i u Izraelu gdje se od 1990. godine obilježava na zadnji dan 11. mjeseca hebrejskog kalendara, ševata. U Vijetnamu se Dan obitelji obilježava od 2001. godine na 28. lipnja, ali nije državni praznik. Diljem države na taj dan se organiziraju razni događaji, a obitelji bližnjima pripremaju darove i male znakove pažnje.

Tradicija i običaji iz drugih država pokazuju da mnoge države obilježavaju Dan obitelji, ali je Hrvatska prva koja će baš 15. svibnja proglasiti državnim praznikom.

Sretan 1. april svima! Kako smo vas još danas nasamarili pročitajte ovdje.