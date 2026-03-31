Roditelji bijesni zbog količine zadaće tijekom praznika, učenici: 'Nema šanse da ću učiti na Veliki tjedan'

Roditelji se pitaju je li normalno da djeca dobivaju toliko zadaće tijekom praznika, a učenici poručuju - 'nema šanse da ću učiti na Veliki tjedan'.

Trebaju li učenici tijekom proljetnih praznika odmarati ili pak rješavati školske obveze? Nakon što su ih djeca zadnjeg dana nastave obavijestila o zadacima koji ih čekaju tijekom praznika, mnogi roditelji zapitali su se je li normalno pred Uskrs dobiti hrpu domaće zadaće.

Jedna je majka to pitanje postavila i u Facebook grupi Roditelji o školi. Nabrojala je zadatke koje je dobilo njezino dijete.

- Proljetni praznici, zadaće: projekt iz Hrvatskog jezika, iz Prirode i društva, iz Povijesti, iz Tehničke kulture, iz Matematike, lektira plus učenje za ispit prvog dana nastave. Molim vas mišljenje o ovome, je li to normalno?!, napisala je.

Nakon praznika - testovi

Nakon što uoči proljetnih praznika s učenicima razgovarali o tome koji im model školskih praznika više odgovara, sada smo ih upitali što misle o zadaćama tijekom ovih praznika.

Da bi učenici trebali biti oslobođeni domaćih zadaća zato što ionako imaju puno za učiti za nadolazeće ispite smatra Petra iz Gimnazijskog kolegija Kraljica Jelena s pravom javnosti Split. Povratkom s praznika očekuju je nadoknade i ispravci, ali i redovne obveze.

- Imam pročitati lektiru, naučiti vokabular iz Latinskog, Kemiju za četvrti test, Matematiku za sljedeći test, za Geografiju napraviti seminarski rad i naučiti za test, Engleski pišemo drugu školsku zadaću, iz Psihologije pišemo drugi test, još jedan test iz Latinskog, Povijest učiti za drugi krug ispitivanja i napraviti plakat iz Španjolskog. Smatram da je ovo malo previše zato što imamo samo tjedan dana da se pripremimo još za sve ove testove, priča nam Petra.

Domaća zadaća tijekom praznika

Lana iz Srednje strukovne škole Marko Babić u Vukovaru također smatra da nije potrebno zadavati toliko zadaće tijekom praznika. Oni su, dodaje, vrijeme u kojem se djeca trebaju odmoriti, a ne rješavati stvari koje se tiču škole.

- Ja nemam puno zadaće, ali to što imam, nekako mi se ne da. U prvom tjednu početka nastave imam dva važna ispita za koje vjerujem da su mogli pomaknuti da ne budu baš odmah, ali naravno da nisu, jer smatraju da djeca preko praznika trebaju štrebati, a ne odmarati, pojašnjava Lana.

'Štrebati' bi trebali i učenici Gimnazije Lucijana Vranjanina u Zagrebu. Učenica Sara kaže da se od njih očekuje da uče tijekom praznika.

- Dobili smo i zadaću iz nekoliko predmeta, a kada se vratimo na nastavu očekuju nas ispitivanja i testovi. Mislim da od učenika ne bi trebali očekivati da uče pod praznicima jer je i njima potrebno vrijeme za napuniti baterije, to nije toliko problem kod ljetnih praznika, već samo kod onih kraćih tijekom školske godine, objašnjava Sara.

'Sigurno su htjeli, ali ih je zeznulo što u petak nije bilo nastave'

Da bi učenici trebali imati slobodne praznike smatra i Petar iz Srednje škole Antun Matijašević Karamaneo na Visu. Kako kaže, 'što su onda praznici ako moramo učiti za testove i ispitivanja'.

- Ako su nam vikendi već za učenje, volio bih da su nam barem praznici slobodni. Preko praznika se moram pripremati za državno natjecanje iz Biologije, a i imamo online test iz Matematike i projekte iz izvannastavne aktivnosti brAIn. Mislim da je to sasvim u redu zbog toga što ću dosta dugo biti odsutan. Nekoliko testova čeka me nakon praznika, točnije nakon 15. travnja, to su testovi iz Logike, Fizike i Glazbene umjetnosti te ispitivanje iz Povijesti, navodi Petar.

Dodajmo i da nam je jedna učenica u šali rekla da su im nastavnici sigurno htjeli zadati domaću zadaću, ali ih je 'zeznulo' to što u petak nije bilo nastave zbog nevremena. Ostali se pak slažu da je 'bilo koliko zadaće preko praznika puno', a neki kažu i - 'nema šanse da ću učiti tijekom Velikog tjedna'. Kao što smo već pisali, ovi proljetni praznici specifični su i po tome što se održavaju prije, a ne nakon Uskrsa.