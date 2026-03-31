Država dijeli stipendije od 2.400 eura: Upravo je produljen rok za prijavu na natječaj

Ministarstvo gospodarstva produljilo je rok za prijavu na natječaj za stipendiju učenicima koji se obrazuju u deficitarnim obrtničkim zanimanjima.

Protekli ponedjeljak trebale su završiti prijave na natječaj za državnu stipendiju koju Ministarstvo gospodarstva dijeli učenicima trogodišnjih obrtničkih škola koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima. Međutim, rok za prijavu upravo je produljen do 7. travnja.

Stipendija iznosi 2.400 eura po učeniku za školsku godinu 2025./2026., a bit će isplaćena u jednom obroku. Za ovu godinu je za to u državnom proračunu osigurano 2,4 milijuna eura. Prijave se vrše isključivo online putem na ovoj poveznici.

Tko se može prijaviti?

Iako su se nizale kritike oko toga da je uvjetovani prosjek ocjena od 4,5 previsok za učenike u obrtničkim školama, uvjeti za prijavu ostali su isti kao ranije. Prijaviti se mogu učenici koji:

su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište na području Republike Hrvatske

imaju status redovitog učenika/ce sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

imaju prosjek ocjena završnog razreda osnovne škole, odnosno prethodno završenog razreda srednje škole minimalno 4,50

ne ponavljaju razred u školskoj godini 2025./2026.

se obrazuju na temelju programa/kurikula u trogodišnjem trajanju za deficitarna zanimanja

imaju u cijelosti opravdanu potporu iz prethodnih godina, ako su ju koristili

nisu korisnici druge stipendije iz javnih i drugih izvora za školsku godinu 2025./2026. (od trenutka prijave te za vrijeme trajanja Ugovora)

Za koja se zanimanja dijeli ova stipendija?

U 2026. za stipendiju se mogu prijaviti učenici u smjerovima: autoelektričar, autolakirer, autolimar, automehaničar, automehatroničar, bravar, dimnjačar, elektroinstalater, elektromehaničar, fasader, građevinski radnik u održivoj gradnji, građevinski radnik u zgradarstvu, instalater grijanja i klimatizacije, instalater kućnih instalacija, izrađivač-monter strojarskih konstrukcija, klesar, konobar, krojač, krovopokrivač, kuhar, limar, mesar, modni krojač, monter drvenih konstrukcija i krovova, monter strojarskih instalacija, oblagač podova i zidova, obućar, operater za strojne obrade, pediker, pekar, pekar-slastičar, plinoinstalater, serviser karoserije motornih vozila, slastičar, soboslikar-ličilac, soboslikar ličilac dekorater, staklar, stolar, strojobravar, tapetar, tesar, tokar, vodoinstalater, zavarivač, zidar.

Prema javnom pozivu, potpora se može dodijeliti i za druga zanimanja koja se stječu na temelju programa/kurikula u trogodišnjem trajanju, ako su u preporukama HZZ-a za 2026. ista uvrštena na popis deficitarnih zanimanja na određenom području. Sve uvjete možete pronaći u dokumentima ispod, samom opisu projekta kao i u najčešćim pitanjima i odgovorima. Dokumenti imaju više stranica, a za pregled je nužno povlačiti zaslon zdesna nalijevo.