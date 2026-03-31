Naš popularni pisac, Kristian Novak, nije pročitao sve lektire: 'Imam i dobar razlog zašto'

Napisao je tri popularna romana, ali nije pročitao apsolutno sve lektire. U srednjoj školi isto nije sve čitao, a preskočio je neke Šenoine dijelove.

Kristian Novak autor je tri romana - Ciganin, ali najljepši, Črna mati zemla i Slučaj vlastite pogibelji. Romani su postali popularni, na temelju njih su se napravile i predstave, a u planu su i filmovi te serija.

S obzirom na svoj talent pisanja, pretpostavlja se da je Novak volio čitati lektire kao učenik i da ih je sve pročitao. To smo ga pitali i u našem podcastu, a njegovo odgovor nas je blago šokirao.

- Nisam pročitao sve i imam i dobar razlog zašto. Knjižnica u osnovnoj školi, tad još Sveti Martin na Muri, nije imala sve knjige koje su trebale za lektiru. Uzmi u obzir da su to osamdesete, nismo bili jednostavno opremljeni. Bibliobus je došao jednom tjedno, ali to ako si se dočepao te knjige koju si trebao to je bilo super, ispričao nam je Novak.

Naveo je i da mu je starija sestra nosila lektire iz Čakovca i da ga je to spašavalo. No, ako ni ondje nije bilo lektire, onda je jednu knjigu dijelilo više učenika u razredu.

- U srednjoj školi, budući da smo imali super profesora hrvatskog, sam većinu toga pročitao. Sjećam se da tad Šenou nisam volio i tu sam preskočio neke dijelove. Ali, vratio sam mu se poslije na faksu i onda sam ga drukčije doživljavao. Neke stvari jednostavno sa 17 godina ne kužiš i ne vidiš koje vidiš poslije, objašnjava Novak.

