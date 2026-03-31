Ministarstvo se oglasilo o novom apsurdnom uvjetu za državnu stipendiju: Ne vide problem

Ministarstvo gospodarstva smatra da nije pretjeralo s uvjetom za stipendije učenicima u obrtničkim zanimanjima, ali moraju produljiti natječaj.

Ministarstvo gospodarstva produljilo je rok za prijavu na natječaj za stipendije učenicima koji se obrazuju u deficitarnim obrtničkim zanimanjima, o čemu više informacija donosimo ovdje. Podsjetimo, već smo pisali o nelogičnoj promjeni u ovogodišnjem natječaju za ovu stipendiju, a koja bi mogla rezultirati slabijim odazivom učenika na nju.

Naime, potreban prosjek ocjena za ostvarivanje prava na ovu stipendiju podignut je u odnosu na 2025. s 4,0 na 4,5. Na 'apsurdnost i promašenost' tog kriterija upozorio je još prilikom objave natječaja vjeroučitelj u Srednjoj školi Isidora Kršnjavoga Našice Goran Knežević.

Kako nam je tada rekao, s ovim učenicima radi već 20 godina, a na prste jedne ruke može nabrojati one koji su s takvim prosjekom upisali neko od deficitarnih obrtničkih zanimanja - recimo konobara, kuhara, slastičara, bravara, autolakirera, mesara, zidara ili soboslikara.

Ministarstvo kaže da je kriterij definiran upravo prema sadašnjim učenicima

O svemu smo s Ministarstvom pokušali razgovarati još pri objavi natječaja, ali je njihov odgovor stigao tek danas kada je natječaj produljen. Kako kažu, ova izmjena kriterija uvedena je s ciljem dodatnog poticanja učenika na kontinuirani rad i postizanje boljih obrazovnih rezultata, ali i jačanja ugleda obrtničkih i strukovnih zanimanja.

- Kriterij je definiran na temelju analize uspjeha učenika koji se već obrazuju za deficitarna obrtnička zanimanja, kao i potrebe za jasnom i transparentnom raspodjelom ograničenih sredstava. Viši prosjek omogućuje kvalitetniju selekciju kandidata u odnosu na raspoloživa sredstva, uz istovremeno poticanje izvrsnosti, odgovornosti i kontinuiteta u radu, smatraju iz Ministarstva.

U ovom kriteriju ne vide problem

Interes i broj prijava, dodaju, razlikuju se ovisno o zanimanju i regiji, što se uzima u obzir prilikom oblikovanja uvjeta, pri čemu je cilj mjere istovremeno poticati interes za deficitarna zanimanja i kvalitetu obrazovnih ishoda učenika.

- U tom kontekstu, kriterij prosjeka ocjena dio je šireg pristupa usmjerenog na podizanje standarda i kvalitete sustava stipendiranja u deficitarnim obrtničkim zanimanjima, uz istodobno poticanje učenika na postizanje što boljih obrazovnih rezultata, kažu iz Ministarstva.

U ovom kriteriju ne vide problem. Postavljeni kriteriji su, smatraju iz Ministarstva, u skladu s ciljevima projekta. Usmjereni su na dodatno osnaživanje motivacije učenika koji se odlučuju za ova zanimanja.

- Stipendije Ministarstva gospodarstva pritom predstavljaju razvojnu mjeru usmjerenu na jačanje kompetencija i osiguravanje potrebnih kadrova u gospodarstvu, odnosno poticanje obrazovanja za zanimanja koja su tražena na tržištu rada. Ministarstvo gospodarstva dugi niz godina provodi aktivnosti usmjerene na poticanje obrazovanja za obrtnička zanimanja. Tako je u razdoblju od 2016. do 2020. godine kroz projekt financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda dodijeljeno više od 15.500 stipendija učenicima koji su se obrazovali u deficitarnim obrtničkim zanimanjima, dok se program stipendiranja u različitim oblicima provodi kontinuirano još od ranih 2000-tih godina, zaključili su iz Ministarstva.