Uvodi se prosvjetna inspekcija za učenike: Posebno će provjeravati izostanke, ovo su detalji

U škole od sljedeće godine stiže prosvjetna inspekcija za učenike. U njihovom fokusu bit će provjera opravdanih izostanaka, ali i zalaganja učenika.

Prosvjetna inspekcija više neće 'češljati' samo rad škola i nastavnika, već i - učenika. Pilot-projekt prosvjetne inspekcije za učenike trebao bi započeti u nekoliko škola već sljedeće školske godine. Ova odluka plod je velike rasprave koja je tijekom prošlog polugodišta tresla školski sustav, a to je pravdanje izostanaka.

Naime, poseban naglasak stavljat će se upravo na evidenciju izostanaka. Prema prijedlogu, inspekcija bi imala uvid u opravdane i neopravdane sate te bi provjeravali način na koji se izostanci pravdaju.

Jesu li ih opravdali liječnici ili roditelji, postoji li mogućnost da je učenik sam napisao i potpisao ispričnicu, koliko je uzastopnih dana opravdano i slično. Cilj ove mjere je spriječiti zlouporabu i osigurati veću transparentnost u praćenju izostanaka. Učenike će inspekciji moći prijaviti nastavnici ili stručna služba škole.

Pregledavat će bilježnice i domaće zadaće

Općenito, ova inspekcija prema najavama ministarstva ima za cilj povećati odgovornost učenika, unaprijediti radne navike te osigurati višu razinu kvalitete obrazovanja. Pratit će se i rad učenika na nastavi, pregledavati njihove bilježnice i domaće zadaće te razina usvojenog znanja.

U određenim slučajevima prosvjetna inspekcija mogla bi i provoditi kratke usmene ili pisane provjere. Za neodgovornost prema školskim obvezama i previše izostanaka učenici bi mogli 'zaraditi' opomene, a u težim slučajevima i preporuke za dodatni pedagoški nadzor.

Roditelji umjesto djece u školu?

Iz ministarstva ističu kako se time uvodi pravedniji sustav u kojem odgovornost nije jednostrano usmjerena na nastavnike. Kako kažu, preostaje vidjeti hoće li mjera dati željene rezultate.

Roditelji su podijeljeni. Dok jedni podržavaju ideju strožeg pristupa, drugi smatraju da nitko nema pravo provjeravati njihovu djecu osim njih samih. Ako inspekcija bude najavljena, neki su spremni tih dana dolaziti u školu umjesto svoje djece.

Sretan 1. april svima! Kako smo vas još danas nasamarili pročitajte ovdje.