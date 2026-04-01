Uvodi se prosvjetna inspekcija za učenike: Posebno će provjeravati izostanke, ovo su detalji

Ukinuti mobiteli u školama: Roditeljima u više slučajeva na vrata stiže socijalna služba
Potpuna zabrana mobitela u osnovnim školama i uključivanje socijalne službe u određenim slučajevima - neke su od novih mjera u školama.
14:47 32 d 04.03.2026
01. travanj 2026.
U škole od sljedeće godine stiže prosvjetna inspekcija za učenike. U njihovom fokusu bit će provjera opravdanih izostanaka, ali i zalaganja učenika.
Prosvjetna inspekcija više neće 'češljati' samo rad škola i nastavnika, već i - učenika. Pilot-projekt prosvjetne inspekcije za učenike trebao bi započeti u nekoliko škola već sljedeće školske godine. Ova odluka plod je velike rasprave koja je tijekom prošlog polugodišta tresla školski sustav, a to je pravdanje izostanaka.
Naime, poseban naglasak stavljat će se upravo na evidenciju izostanaka. Prema prijedlogu, inspekcija bi imala uvid u opravdane i neopravdane sate te bi provjeravali način na koji se izostanci pravdaju.
Jesu li ih opravdali liječnici ili roditelji, postoji li mogućnost da je učenik sam napisao i potpisao ispričnicu, koliko je uzastopnih dana opravdano i slično. Cilj ove mjere je spriječiti zlouporabu i osigurati veću transparentnost u praćenju izostanaka. Učenike će inspekciji moći prijaviti nastavnici ili stručna služba škole.
Općenito, ova inspekcija prema najavama ministarstva ima za cilj povećati odgovornost učenika, unaprijediti radne navike te osigurati višu razinu kvalitete obrazovanja. Pratit će se i rad učenika na nastavi, pregledavati njihove bilježnice i domaće zadaće te razina usvojenog znanja.
U određenim slučajevima prosvjetna inspekcija mogla bi i provoditi kratke usmene ili pisane provjere. Za neodgovornost prema školskim obvezama i previše izostanaka učenici bi mogli 'zaraditi' opomene, a u težim slučajevima i preporuke za dodatni pedagoški nadzor.
Iz ministarstva ističu kako se time uvodi pravedniji sustav u kojem odgovornost nije jednostrano usmjerena na nastavnike. Kako kažu, preostaje vidjeti hoće li mjera dati željene rezultate.
Roditelji su podijeljeni. Dok jedni podržavaju ideju strožeg pristupa, drugi smatraju da nitko nema pravo provjeravati njihovu djecu osim njih samih. Ako inspekcija bude najavljena, neki su spremni tih dana dolaziti u školu umjesto svoje djece.
Sretan 1. april svima! Kako smo vas još danas nasamarili pročitajte ovdje.
Maturanti, postanite studenti na dan i isprobajte studiranje, a možete i osvojiti mobitel ili PlayStation 5
Sveučilište omogućuje učenicima da upoznaju profesore i studente, iskuse predavanja i praktični rad na projektima, a pri tome mogu ostvojiti nagrade.
15:00 3 d 02.04.2026
Olimpijci s Oxforda i Cambridgea dolaze u Zagreb zbog dvojice hrvatskih studenata
Stotinjak najboljih STEM studenata svijeta okupit će se u travnju na natjecanju Delta 2026., gdje ih osim natjecanja čekaju paneli i networking.
10:30 3 d 02.04.2026
Ivo, kemičar koji proučava bakterije protiv kojih nema lijeka, nam je otkrio kako izgleda dan u laboratoriju
Eter koji plane usred laboratorija? Za Ivu je to samo uvod u posao u kojem razvija molekule za borbu protiv bakterija otpornih na antibiotike.
16:00 4 d 01.04.2026
Studiraju na faksu koji spaja STEM i kreativnu industriju, a otkrili su nam jesu li njime zadovoljni
Petra, Luka, Katarina i Ivan upisali su studij u turizmu. Otkrili su nam jesu li svojim izborom zadovoljni, ali i kako je studirati na Futurri.
11:38 5 d 31.03.2026
Nov način da zaboravite na kaos: Posložite obveze i zabavu, sve što vam treba su dva uređaja
Nova Galaxy S26 i Buds4 olakšavaju učenje, snimanje i gaming. Aktivna je i nagradna igra u kojoj možeš osvojiti put u Seoul sa Kristijanom Iličićem.
16:00 6 d 30.03.2026
Upoznali se u srednjoj, završili isti faks, a onda zajedno obogatili 300 vjenčanja: 'Nismo planirali'
Grgo i Petra upoznali su se u Ekonomskoj i upravnoj školi Split, a do sada su svojim izvođenjem duhovne glazbe uveličali vjenčanja 300 mladenaca.
11:24 16 h 05.04.2026
Učenici napravili veliku humanitarnu akciju za Uskrs: 'Bilo je suza, zaprepaštenja i suosjećanja'
Uoči Uskrsa učenici Osnovne škole Marije Jurić Zagorke u Vrbovcu posjetili su potrebite sugrađane i dijelili im uskrsne šunke.
09:51 17 h 05.04.2026
Moderan način života stvorio novi problem u školama, prvašići sve gori: 'Danas im nedostaje to iskustvo'
Bruna Bašić iz Laboratorija za istraživanje ranih motoričkih ponašanja objašnjava nam da privašići sve gore pišu zbog modernih životnih navika.
10:52 1 d 04.04.2026
Za mjesec dana mladići će opet na preglede za vojni rok: Evo kako izgledaju
Na liječničke preglede uskoro ide idući naraštaj ročnika. Snimili smo kratak video u kojem objašnjavamo sve što trebate znati.
10:48 1 d 04.04.2026
Roditelji o ograničenju mobitela djeci tijekom praznika: 'Dan im je ispunjen kućnim zaduženjima'
Ograničenje korištenja mobitela nekoj djeci vrijedi cijele godine, a praznici tu ne mijenjaju gotovo ništa. Najteže je, kažu roditelji, zbog vršnjaka.
10:42 1 d 04.04.2026
Djeca već s 10 godina kreću s ovim rizičnim ponašanjem: 'Potreba da sve bude odlično, da sve bude 5.0'
Samoozljeđivanje je tema o kojoj djeca rijetko pričaju sa svojim roditeljima, a znakovi se otkriju tek za nekoliko godina. Toliko traje i liječenje.
10:10 1 d 04.04.2026
S Joškom Lokasom stiže novi projekt za srednjoškolce: Proširuje opću kulturu
Srednjoškolci će svoje znanje odmjeriti u kvizu 45 minuta koji će voditi Joško Lokas. Finale će se održati uživo nakon deset online kvizova.
10:53 2 d 03.04.2026