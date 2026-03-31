Zagreb konačno prepoznao velik problem: 'Posebno su ugrožena djeca od 5. do 8. razreda'

U Gradskoj skupštini raspravljalo se o vršnjačkom nasilju i donesena je odluka za izradu detaljne analize stanja u školama kojoj je dan rok od 30 dana

Vršnjačko nasilje jedan je od ključnih problema u obrazovanju, a o njemu su raspravljali i zastupnici zagrebačke Gradske skupštine. Nakon prijedloga koji je predstavila HNS-ovka Ivka Odvorčić, Grad se obvezao provesti analizu vršnjačkog nasilja u osnovnim škola.

Sustavno će proučiti izvješća škola o prijavljenim slučajevima te provesti ankete među učenicima i roditeljima. Uz to će se analizirati kapaciteti gradskih ustanova za pružanje psihološke pomoći učenicima. Za izradu izvješća dan je rok od 30 dana od sjednice održane 26. ožujka.

- Vršnjačko nasilje u hrvatskim školama postalo je ružna stvarnost. Prema podacima Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba čak 30 do 40 posto učenika osnovnih i srednjih škola bilo je žrtva bilo fizičkog, bilo psihičkog nasilja. Posebno su ugrožena djeca od petog do osmog razreda, iako i iskustava roditelja to kreće već od prvog razreda osnovne škole. Škole često nemaju dovoljno educiranih suradnika za suočavanje s tim problemima i vrlo se često ti problemi guraju pod tepih zbog onog 'pa to je samo običan dječji konflikt', upozorila je zastupnica Odvorčić.

'Predlažem da se organiziraju grupna savjetovanja za djecu'

Navodi i niz posljedica koje zlostavljanje može imati na djecu tijekom života, od mentalnih simptoma poput pojave bezvoljnosti, razvoja depresije, anksioznosti i povlačenja u sebe do fizičkih poput glavobolje i bolova u trbuhu. Naglasila je da Grad Zagreb ima određene kapacitete za nošenje s ovim problemima, no da roditelji unatoč tome često ne znaju kome se javiti i da rješenje problema zapravo često ovisi o inicijativi i vještini roditelja.

- Predlažem da se analizira stanje na terenu. Da se provedu ankete u školama između učenika i roditelja i da se zabilježi koliko djece u ustanovama kojima je osnivač Grad Zagreb je u tretmanu. Predlažem da se organiziraju grupna savjetovanja za djecu jer su pojedinačna premalo, a za grupna koja se provode u Rebru i Klaićevoj ima tek mjesta za nekolicinu djece, predložila je Odvorčić.

'Tu borbu se može pojačati uvođenjem novih psihologa u škole'

Zastupnici koji su se nakon ovog javili za riječ podržali su prijedlog. Zvonimir Glavaš iz stranke Možemo! naglasio je da je jedan od problema i nedostatak ljudskih resursa, a dio problem je i na državi jer neke od institucija s najvećim kapacitetima, kao što je KBC Zagreb nisu u nadležnosti grada.

Mislav Krasić iz stranke Drito podijelio je da su jednu djevojčicu iz njegove obitelji maltretirali u školi. Rekao je da je zlostavljanje trajalo otprilike jedno polugodište zahvaljujući brzoj reakciji pedagoga.

- Taj primjer navodim jer želim ilustrirati da je inicijativa utoliko vrjednija. Institucionalna borba protiv negativnih pojava daje rezultate stvarnoj djeci. Mediji nas izvještavaju o cijelom nizu tih razloga. Jedan od načina na koje je moguće tu borbu za djecu pojačati je uvođenjem novih radnih mjesta za psihologe i školske terapeute, bilo bi dobro da država odredi politiku kroz financiranje tih radnih mjesta u školama, predložio je Krasić.

'Mladi su često prepušteni privatnicima'

SDP-ov zastupnik Srđan Subotić rekao je da vjeruje da je to tema u kojoj vjeruje da su svi ujedinjeni. Dodaje da kad analiza bude provedena će zastupnici moći razgovarati konkretnije. SDP-ov zastupnik Karlo Vedak naglasio je da istraživanja pokazuju da se velik broj mladih susreće s nizom problema kao što su anksioznost i depresija, pa u nekim slučajevima i suicidalnost i da je zabrinjavajuće koliko ih ne traži pomoć.

- Postoji cijeli niz razloga počevši od toga da nažalost još uvijek ni u Zagrebu ta pomoć nije dostupna ili joj nije lako pristupiti, što zbog manjka psihologa, a što zbog toga su mladi često prepušteni privatnicima čija je cijena jednom dijelu ljudi nepristupačna. Mladi su često i neinformirani, a zato bih pohvalio kampanju Grada Zagreba u javnom prijevozu gdje se progovorilo o ovoj temi i radi na destigmatizaciji, rekao je Vedak.

Danas ipak dolazi do postupne destigmatizacije posjeta psihologu i psihijatru. Vedak kao dobar primjer navodi walk-in model kakav ima Centar za zdravlje mladih. Međutim smatra da bi za nastavak destigmatizacije trebalo uvesti koncept emocionalne pismenosti u obrazovne programe, bilo to u sklopu zdravstvenog odgoja, sata razrednika ili nastave psihologije. Spomenuo je i inicijativu SDP-a koja se zalaže za to da psiholozi i psihijatri budu dostupni u domovima zdravlja.

Najveća bolnica nije u ingerenciji Grada

Zastupnica Sara Medved, također iz SDP-a, predložila je nadležnima da se u izvješću obuhvati i psihijatrijsku skrb. Podsjeća na to da u ingerenciji grada nije najveća zagrebačka bolnica KBC Zagreb.

- Nemojmo previše trčati pred rudo, dajmo zdravstvenom sustavu vremena da na to utječe. Kroz Gradsku skupštinu stalno se provlači da ponekad brkamo tko što pruža. Dugo pratim rad Gradskom ureda i mislim da imaju izvrsne rezultate, ali sigurna sam da ima još puno prostora za rast, rekla je Medved za kraj rasprave.

'Novi akcijski plan raspravljat ćemo na jesen'

Riječ je zatim preuzela zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec. Podsjetila je da je 2023. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet proveo istraživanje o vršnjačkom nasilju na velikom broju djece, nastavnika i roditelja koje je do sad služilo za izradu akcijskog plana. Novo istraživanje bit će osnova za buduće djelovanje grada. Spomenula je proširenje kapaciteta Savjetovališta Luka Ritz i podsjetila na suradnju Grada i UNICEF-a na projektu prevencije nasilja u 26 škola.

- Znamo da Zagreb ima snažniji sustav podrške od ostatka države, da kad izađemo van grada na žalost u drugim županijama situacijama je puno gora u smislu dostupnosti podrške. Mislimo da je sustav sad snažniji nego prije nekoliko godina, ali pitanje dostupnosti je otvoreno. Često je odgovor da ako roditelj nije snalažljiv teško je razmrsiti labirint podrške. Moramo biti sigurni da djeca koja podršku trebaju, je zaista i dobiju. Sve što smo radili na u akcijskom planu temeljili smo na ERF-ovom istraživanju, a ove godine radimo novo istraživanje s fokusom baš na škole, odnosno procjenu potreba stručnih suradnika u školama koji nam govore što im nedostaje da bi svoj posao radile bolje. Izvješće će biti dovršeno za 30 dana, a novi akcijski plan borbe protiv vršnjačkog nasilja raspravljat ćemo na jesen, zaključila je Dolenec.