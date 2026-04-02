Olimpijci s Oxforda i Cambridgea dolaze u Zagreb zbog dvojice hrvatskih studenata

Stotinjak najboljih STEM studenata svijeta okupit će se u travnju na natjecanju Delta 2026., gdje ih osim natjecanja čekaju paneli i networking.

U travnju 2026. Zagreb postaje središte svjetske matematičke i tehnološke izvrsnosti. Na međunarodnom natjecanju Delta 2026. sudjelovat će stotinjak vrhunskih studenata iz više od 20 zemalja. Riječ je o studentima koji su osvajali medalje na najprestižnijim svjetskim olimpijadama iz matematike, informatike i srodnih područja te o natjecateljima koji su nastupali na završnici ICPC-a, globalno najuglednijeg sveučilišnog natjecanja u programiranju.

Dva studenta s FER-a dovode olimpijce s Oxforda, Cambridgea i ETH Züricha u Zagreb

Na natjecanje su se prijavili studenti s više od 21 sveučilišta iz cijelog svijeta, uključujući neka od najprestižnijih na svijetu, poput University of Cambridge, University of Oxford i ETH Zürich. Među prijavljenima su i studenti Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu te Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, što potvrđuje snažnu prisutnost hrvatske akademske zajednice na međunarodnoj razini.

- Delta 2026. projekt je nastao iz ideje da se mladim ljudima koji su već dokazali svoju izvrsnost na olimpijadama i međunarodnim natjecanjima omogući nova razina izazova, primjena znanja na stvarne, kompleksne probleme. Zagreb time postaje mjesto gdje se susreću talent, znanost i buduća industrija, izjavio je Leonardo Desanti, jedan od osnivača i organizatora natjecanja.

Simeon Stefanović, osnivač i organizator Delta 2026, istaknuo je dugoročnu viziju projekta:

- Cilj nam je izgraditi platformu koja povezuje vrhunske studente s industrijom te pozicionira Hrvatsku na karti globalne matematičke i tehnološke izvrsnosti. Leonardo Desanti i Simeon Stefanović | Foto: srednja.hr

Program Delta 2026. uključuje natjecateljski dio, stručne panele, networking događanja i susrete s predstavnicima vodećih kompanija, čime se studentima otvara prostor za međunarodnu suradnju i profesionalni razvoj.

Suorganizator događaja je Agencija IMC, a realizaciju projekta podržavaju partneri koji prepoznaju važnost ulaganja u mlade talente i STEM područje: glavni sponzor Mireo, HEP, Jane Street, SafeFlow, Infobip, JANAF, Hrvatska poštanska banka, Elixirr Digital, CROZ, Addiko Bank, GemBox, Dots and lines, Korolar, Zorović, Susquehanna, Podravka, Cetina, Judge0, Salon Star. Medijski partner događaja je 24sata.

