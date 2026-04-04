Djeca već s 10 godina kreću s ovim rizičnim ponašanjem: 'Potreba da sve bude odlično, da sve bude 5.0'

Iako se najčešće otkrije u srednjoj školi, samoozljeđivanje kod djece i mladih zapravo počinje puno ranije. Najčešće između 10. i 12. godine, odnosno dok su još u petom razredu osnovne škole. Roditelji tada uglavnom ne primijete ništa neobično, a djeca mjesecima, ponekad i godinama, skrivaju što rade i zašto to rade.

Tek kasnije, kada se znakovi već teže prikrivaju, roditelji shvate da je njihovom djetetu potrebna stručna pomoć. Tada uskače, između ostalih, i dječja i adolescentska psihijatrica Ljubica Paradžik iz Psihijatrijske bolnice za djecu i mladež u Kukuljevićevoj.

- Samoozljeđivanje nije nešto novo što se događa, ali je sigurno u porastu zadnjih 30-ak godina, čak zabrinjavajućem porastu, posebno u razvijenim zemljama. Na primjer, dijete dođe i kaže da se osjećalo toliko loše da je samo mislilo o tome kako će se samoozlijediti, da je jedva čekala da završi škola, da uđe u stan i da ode u kupaonu da to napravi, rekla je Paradžik u online predavanju koje je organiziralo Centar za poremećaje hranjenja BEA.

'U našim ambulantama 50 posto djece se samoozljeđuje

Liječnica je istaknula da je mladim osobama koje se samoozljeđuju teško odviknuti se od toga jer imaju stalnu potrebu ponavljati samoozljeđivanje. Objasnila je da oni samoozljeđivanjem dobiju osjećaj olakšanja, ali da nije kod svakoga isti obrazac niti isti oblik olakšanja.

- Prema istraživanjima, puno se više ozljeđuju djevojčice nego dječaci, a u općoj populaciji djece i mladih to radi njih 16 do 18 posto, što je dosta. U našim ambulantama 50 posto djece se samoozljeđuje. Dakle, pola onih koji su potražili pomoć iz puno razloga. A kod one djece koja su hospitalizirana postotak ide čak do 80 posto. Najčešći oblici samoozljeđivanja kod mladih su rezanje (80 posto), grebanje, udaranje, izazivanje opeklina, gutanje stranih tijela. Djevojčice i djevojke se češće prvo krenu grebati, a onda krene rezanje. Često to prikrivaju nošenjem hrpe narukvica koje nikada ne skidaju, a preko ljeta nose duge rukave. Nekada znaju izbjegavati vježbati tjelesni, navela je Paradžik u predavanju.

'Potreba da sve bude odlično, da sve bude 5.0 jer 35 od 36 bodova nije dovoljno'

Valja napomenuti da samoozljeđivanje ne mora nužno značiti da je osoba suicidalna. To, naravno, provjeravaju u bolnici kada mlada osoba dođe na prvi pregled na koji se u prosjeku čeka mjesec do mjesec i pol dana.

- Važno je spomenuti i da neke karakteristike, koje su povezane sa samom ličnošću djeteta, mogu doprinositi samoozljeđivanju. Najčešće se spominje impulzivnost, ali i perfekcionizam koji je sve više zastupljen kod naše djece. Potreba da sve bude odlično i najbolje, a čak i kad je najbolje nije dovoljno. Da sve bude 5.0 jer, na primjer, 35 od 36 bodova nije dovoljno. Kaže mi djevojka da mora biti 36 od 36 jer ako to nije tako onda ona 'nije dovoljno dobra', ispričala je psihijatrica Paradžik.

'Dobro je da u odgoju bude neka mjera kontrole i topline, ne smije biti previše roditeljskog kriticizma

Vrlo često nakon samoozljeđivanja, kaže Paradžik, kod osobe uslijedi osjećaj krivnje, tuge, patnje, srama, ali istovremeno i olakšanja. Zbog toga takva osoba može imati teškoće u funkcioniranju i u obiteljskom i školskom okruženju. Ističe da osobe iz njihove okoline često imaju potrebu pomoći djetetu ili mladoj osobi, ali ne znaju kako.

- Ono što je dobro kod te djece je obitelj u kojoj se može o svemu razgovarati, obitelj u kojoj se govori da će se za svaku situaciju ili problem pronaći neko rješenje i to zajednički. Dobro je da u odgoju bude neka mjera kontrole i topline, ne smije biti previše roditeljskog kriticizma, da treba biti prisutan, da je važno da cijela obitelj komunicira i funkcionira kao cjelina, da postoji povezanost unutar obitelji a ne da svatko živi svoj život a ne da budemo kao neki stranci koji se ponekad vide.

'Roditeljima najviše treba snaga i strpljenje. Terapije traju godinama'

A što konkretno roditelj mora napraviti kada sazna da mu se dijete samoozljeđuje? Prema liječnici Paradžik, prije svega mora ostati smiren, biti pun razumijevanja i topline, ali i poslati poruku djetetu da je to nešto što će zajednički rješavati, da su uz svoje dijete i onda potražiti mjesto gdje može dobiti stručnu pomoć.

- Ono što roditeljima najviše treba u takvoj situaciji je snaga i strpljenje. Zašto? Puno puta će pasti, puno puta će se vratiti. I onda kada se roditelji suoče s time i oni budu i tužni i razočarani i kažu 'zar ćemo opet ispočetka?', e u tom procesu treba imati razumijevanja i snage. Terapije traju godinama, rijetke traju po nekoliko mjeseci, poručila je psihijatrica Paradžik.

