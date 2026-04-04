Moderan način života stvorio novi problem u školama, prvašići sve gori: 'Danas im nedostaje to iskustvo'

Bruna Bašić iz Laboratorija za istraživanje ranih motoričkih ponašanja objašnjava nam da privašići sve gore pišu zbog modernih životnih navika.

Učiteljica Bojana Habjanec iz Osnovne škole Vjenceslava Novaka u Zagrebu, koja u školama radi već duže od dvadeset godina, govori nam da nove generacije prvašića u prosjeku između ostalog sve lošije pišu.

- Sve je češće vidljivo da djeca imaju poteškoće s osnovnim zadacima poput pravilnog držanja olovke, rezanja škarama, lijepljenja, bojanja unutar linija, ali i s praktičnim svakodnevnim aktivnostima kao što su samostalno oblačenje za tjelesni odgoj ili vezanje tenisica, rekla nam je ova učiteljica iz Zagreba.

'Djeca u školu dolaze s nedovoljno razvijenim temeljnim vještinama'

Ona smatra da je jedan od ključnih razloga za to rana i intenzivna izloženost digitalnim uređajima. Dodaje da djeca danas imaju manje prilika za razvoj fine motorike kroz igru, kreativne aktivnosti i boravak u prirodi, gdje bi spontano razvijala koordinaciju, snagu prstiju i osjećaj za prostor. Međutim dio krivnje je i na odgoju, smatra Bojana Habjanec.

- Često im se zadaci unaprijed olakšavaju ili se umjesto njih obavljaju, čime se smanjuje potreba za trudom, strpljenjem i ustrajnošću. Posljedica je da djeca u školu dolaze s nedovoljno razvijenim temeljnim vještinama koje su nekada bile podrazumijevane. Važno je ponovno naglasiti vrijednost igre, kretanja, samostalnosti i neposrednog iskustva u razvoju djeteta, jer su to temelji na kojima se kasnije gradi uspješno učenje i svakodnevno funkcioniranje, poručila je učiteljica Habjanec.

'Promjene u rutini i modernom životnom stilu smanjuju prilike za razvijanje spretnosti'

Odlučili smo provjeriti što o ovom fenomenu kaže struka, pa smo se obratili Bruni Bašić iz Laboratorija za istraživanje ranih motoričkih ponašanja. Mlada alumna Edukacijsko-rehabilitacijskog i Kineziološkog fakulteta trenutačno je na doktoratu iz Neuroznanosti na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, a za naš portal ispričala je kako promjene u načinu života utječu na razvoj fine motorike.

- Promjene u rutini i životnom stilu smanjuju prilike za razvijanje spretnosti ruku i prstiju. Odjeća s elastičnim pojasom umjesto gumbića, tenisice bez vezica, unaprijed pripremljeni obroci te općenito manji broj svakodnevnih praktičnih zadataka ograničavaju iskustvo rukovanja predmetima. Pandemija COVID-19 dodatno je ograničila mogućnosti djece da kroz igru i praktične aktivnosti jačaju vještine fine motorike, objašnjava Bašić.

Naime, razvoj vještine pisanja započinje mnogo ranije nego što se na prvi pogled čini. Sve aktivnosti koje uključuju fine i precizne pokrete malih mišića šake, prstiju i zglobova, ali i mišića nožnih prstiju, usana, jezika i očiju, postupno stvaraju osnovu za kasniji razvoj pisanja. Pritom je zdravlje živčanog sustava od presudne važnosti za razvoj svih motoričkih vještina, uključujući i pisanje.

Automatizacija pokreta razvija se tek kad živčani sustav dovoljno sazre

Kako živčani sustav sazrijeva, prijenos živčanih impulsa postaje brži i učinkovitiji, što omogućuje bolju kontrolu pokreta, veću preciznost i stabilnost. Pisanje ne obuhvaća samo fine pokrete prstiju i šake, već zahtijeva i stabilnost trupa i ramenog pojasa, razvijenu koordinaciju oko–ruka te učinkovitu integraciju osjetilnih informacija poput vida i dodira. Bruna Bašić ističe da u svemu tome ključnu ulogu imaju ponavljanje i vježba.

- Automatizacija pokreta, koja omogućuje tečno i učinkovito pisanje, razvija se tek kada živčani sustav dovoljno sazrije, a motorički obrasci postanu stabilni i pouzdani. Tako se smanjuje potreba za svjesnom kontrolom pokreta, što djeci omogućuje da pišu brže i preciznije, objašnjava Bašić.

Što sve može pomoći u ranom djetinjstvu?

Da bi djeca bila spremna za učenje pisanja, ne trebaju posebno vježbati već je dovoljno da budu djeca. Sugovornica nam objašnjava da ih je dovoljno uključiti u svakodnevne aktivnosti i pružiti im što više različitih iskustava. Ključ za učenje je istraživanje i eksperimentiranje, jer se kroz praktičnu igru fina motorika prirodno razvija i jača.

- Fina motorika i grafomotorika, kao i sve ostale predvještine potrebne za upis u školu, razvijaju se prvenstveno kroz igru i praktične aktivnosti. Dobra vijest je da za razvoj fine motorike ne trebamo skupe igračke, inovativne vježbe ili posebne sprave. Djetetu danas nedostaje iskustvo rukovanja predmetima: dodirivanje, stiskanje, gužvanje, slaganje ili ubiranje sitnih predmeta. Upravo kroz takve aktivnosti djeca jačaju vizualnu percepciju, koordinaciju oko–ruka, preciznost pokreta i kontrolu hvata, što ih priprema za pisanje i crtanje. Igre s plastelinom, pika-slike, slaganje Lego kockica, ali i svakodnevni zadaci poput oblačenja, zakopčavanja ili vezanja vezica, imaju isti učinak, ističe Bašić.

'Preveliki izazovi mogu izazvati frustraciju'

Kao najbolji pristup navodi predlaže 'just the right challenge' princip, u kojem se djeci daju zadaci koji su samo jednu stepenicu iznad njihovih trenutačnih sposobnosti, što omogućuje kontinuirani razvoj spomenutih vještina bez frustracije.

- Preveliki izazovi mogu izazvati frustraciju i usporiti napredak, dok pažljivo usklađen pristup osigurava kontinuirani razvoj motoričkih vještina, višu motivaciju i samopouzdanje. Vrijeme provedeno u praktičnim aktivnostima ne može se nadomjestiti ekranima; upravo kroz igru i manipulaciju predmetima djeca razvijaju vještine potrebne za pisanje, crtanje i kasnije složenije akademske vještine, pojašnjava Bašić.

Tipkovnica i ekran ne mogu zamijeniti olovku

Dio odgovora na pitanje zašto su prvašići sve slabiji u pisanju leži u promjeni pristupa odgoju, no dio 'krivice' snosi i moderna tehnologija. Naime, mnogi mališani već prije polaska u školu provode previše vremena pred ekranima, što ne aktivira iste dijelove mozga kao kreativni rad i istraživanje okoline. Čak i djeca koja prije škole koriste mobitel za pisanje možda se neće snaći kada uzmu olovku u ruku.

- Iako digitalni alati donose brojne prednosti, oni uglavnom ne pružaju dovoljno izazova za razvoj složenih motoričkih obrazaca potrebnih za pisanje. Zapisivanje rukom aktivira različite dijelove mozga nego pisanje na ekranu, a razumijevanje pročitanog i pamćenje poboljšavaju se kada dijete zapisuje na papiru. U konačnici, zapisivanje rukom predstavlja složeniji proces od tipkanja na tipkovnici, stoga je ključan za formiranje pamćenja i kodiranje novih informacija, dok tipkovnica ne pruža iste kognitivne koristi, pojašnjava sugovornica.

Bruna Bašić pojašnjava da umjereno i nadzirano korištenje uređaja na dodir ne pokazuje jasne štetne učinke za razvoj fine motorike, međutim nadomještanje pisanja olovkom ekranom ili tipkovnicom može usporiti stjecanje važnih grafomotoričkih vještina.

Djeca ne moraju znati pisati prije prvog razreda

Prema smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i Američke pedijatrijske akademije (AAP), djeca do 18 mjeseci života ne bi trebala provoditi vrijeme pred ekranima. Djeca između 18 i 24 mjeseca mogu umjereno koristiti digitalne sadržaje, ali samo uz interaktivnu podršku odraslih. Djeci od dvije do pet godina može se dopustiti maksimalno jedan sat dnevno, dok starija djeca trebaju imati strukturirani medijski plan koji osigurava ravnotežu između vremena pred ekranom, tjelesne aktivnosti, sna i igre.

Uz sve to, važno je imati na umu da djeca prilikom upisa u školu ne trebaju već znati pisati, no njihov razvoj utjecat će na brzinu kojom će to savladati u školi. Ključno je da budu samostalna u svakodnevnim aktivnostima poput oblačenja, svlačenja i vezanja tenisica, a za lakše usvajanje pisanja važne su i vještine poput pravilnog držanja olovke i povlačenja linija.

- Važno je da dijete ima razvijene predvještine čitanja i pisanja, dok sustavno učenje pisanja započinje u prvom razredu pod vodstvom učitelja. Prije škole djeca često nauče pisati vlastito ime, no to je obično rezultat znatiželje i igre, a ne formalnog poučavanja, dodaje Bašić.

Kad je potrebna procjena učenika?

Normalno je da će neka djeca pisanje svladati brže, a neka sporije, međutim važno je na vrijeme reagirati ako učenici ne napreduju unatoč vlastitom trudu i pomoći učitelja. Bruna Bašić navodi da se stručna procjena preporučuje u slučaju da učenici u prvom razredu pokazuju izraženije teškoće u oblikovanju slova, osjećaju bol pri pisanju ili napreduju sporije unatoč odgovarajućoj poduci.

- Pritom je važno provesti i kvalitetnu diferencijalnu dijagnostiku, odnosno razlikovati primarno motoričke izazove od drugih čimbenika, poput poteškoća u pažnji ili vizualnom funkcioniranju. U školskom okruženju ovakve poteškoće najčešće prvi uočavaju učitelji, koji potom uključuju stručnu službu škole, no i roditelji imaju važnu ulogu u prepoznavanju izazova i izražavanju zabrinutosti, kaže nam Bašić.

U mnogim slučajevima dovoljno je pružiti ciljane aktivnosti i prirodne poticaje, dok su intenzivnije intervencije potrebne kod djece s izraženijim i dugotrajnim teškoćama. Budući da vještina pisanja igra ključnu ulogu u razvoju rane pismenosti i školskog uspjeha, pravovremeno prepoznavanje poteškoća i adekvatna podrška iznimno su važni. Upravo zato važno je osvještavati i stručnjake i roditelje o značaju ovih vještina te o pravodobnom prepoznavanju potencijalnih izazova, zaključuje naša sugovornica.