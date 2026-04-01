Veliki obrat: Produljuju se proljetni praznici!

Školski kalendar s praznicima za 2025. I 2026. godinu
14:10 297 d 12.06.2025
01. travanj 2026.
Učenici su se u klupe trebali vratiti 7. travnja. Međutim, odlučeno je da se proljetni praznici produljuju za još tjedan dana.
Učenici diljem Hrvatske, i osnovnoškolci i srednjoškolci danas imaju razloga za slavlje - odlučeno je da će se produljiti ovi proljetni praznici. O tome se, doznajemo, razmišljalo već od siječnja. U međuvremenu su vlasti shvatile kako je ipak bila loša odluka o ukidanju drugog dijela zimskih praznika.
Naime, proteklih godina zimski su se praznici izvodili u dva dijela - prvi od Badnjaka pa do dana nakon Sveta tri Kralja, a drugi u drugoj polovici veljače. Međutim, ove su se godine zimski praznici održali u jednom 'komadu', od 24. prosinca do 11. siječnja, a novost je i da su ovi proljetni prije Uskrsa. Ipak, ispostavilo se da ta odluka nije bila najpovoljnija.
- Javilo nam se jako puno nastavnika i pojedini roditelji, tražili su da se školski kalendar izmijeni na način da se praznici produlje za tjedan dana. Jednostavno su preumorni i smatraju da neće izdržati do sredine lipnja, kada počinju ljetni praznici. Znate, u osnovnim školama su se ovaj mjesec pisali i nacionalni ispiti, maturanti su već u pripremama za maturu i svi su poprilično opterećeni, najviše naši školarci. Pa smo im odlučili izaći ususret. Produljujemo proljetne praznike tako da će prvi dan nastave umjesto 7. travnja biti 13. travnja. To su dodatna četiri radna dana, odnosno šest s vikendom, što je dovoljno da se svi odmore, kaže nam dobro upućeni izvor.
Inače, prema zakonu se nastava organizira i izvodi najmanje u 175 nastavnih dana, a za maturante najmanje u 160 nastavnih dana. Spomenuti izvor nam navodi da je i ranijim kalendarom planiran 'višak' nastavnih dana, tako da će sve škole uspjeti odraditi nastavu kako su i planirale.
Sretan 1. april svima! Kako smo vas još danas nasamarili pročitajte ovdje.
