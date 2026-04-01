Tomislav Tomašević priznao da nije studirao na Oxfordu: Nama je još prije 13 godina rekao gdje je bio

Zastupnica Dina Dogan zatražila je od uprave Grada podatke o gradonačelnikovom obrazovanju. Nakon toga on je objavio sliku diplome iz Cambridgea.

I prije su u javnosti kružila pitanja o radnom stažu gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića, a na sjednici Gradske skupštine zastupnica Dina Dogan tu je temu još jednom aktualizirala i zatražila da obrazloži je li doista završio magisterij u Oxfordu. Gradonačelnik je na to odgovorio prilično britko: 'Istina je - nisam nikad studirao na Oxfordu... jer sam studirao na Cambridgeu'.

- Molim da mi se dostave cjeloviti podaci o dosadašnjem radnom iskustvu gradonačelnika, s jasno naznačenim razdobljima, nazivima poslodavaca ili organizacija, zemljama u kojima su se ti angažmani odvijali te vrstom ugovornog odnosa. Posebno se traži pojašnjenje navoda koji se odnose na tvrdnje o radu u svojstvu konzultanta u velikom broju zemalja, kao i o završenom magistarskom studiju na Sveučilištu u Oxfordu, zatražila je nezavisna zastupnica Dogan na sjednici.

Na diplomi piše da je stekao titulu 'master of philosophy'

Tomašević se nakon toga oglasio na Facebooku, objavivši fotografiju s promocije u Cambridgeu 2013. godine te presliku svoje diplome s Darwin Collegea, koji pripada Sveučilištu u Cambridgeu. Na diplomi se vidi da je Tomašević diplomom stekao titulu 'master of philosophy'.

- Sastavni dio mog posla je nažalost biti stalno izložen lažima koje plasiraju politički suparnici. Kad ne znaju za što bi me optužili, pribjegavaju lažima. I tako, dok se bavim koordinacijom gradskih ustanova i poduzeća u saniranju posljedica, kako kažu meteorolozi, stoljetne oluje, gradska oporba plasira optužbu da nema dokaza da sam ikad završio magistarski studij na Oxfordu. Inače takve stvari ignoriram, no vijest su danas prenijeli brojni nacionalni mediji, napisao je Tomašević u objavi na Facebooku.

'Diploma ni magisterij nisu uvjeti da bi postao gradonačelnik'

Gradonačelnik zatim piše da nikad nije tvrdio da je studirao na Oxfordu, već da je u biografiji isticao da je nakon završetka magisterija Politologije na Sveučilištu u Zagrebu, završio magisterij iz održivog razvoja od 2012. do 2013. na Sveučilištu u Cambridgeu uz punu stipendiju zaklade Cambridge Overseas i Chevening stipendiju.

- Gradska uprava, koju je oporbena zastupnica službeno pitala, nema o tome niti smije imati podatke jer ni diploma, a kamoli magisterij na Cambridgeu nisu uvjeti da bi netko postao gradonačelnik, već isključivo broj glasova na izborima. Oporbi više sreće drugi put, napisao je gradonačelnik na svom Facebooku.

Prije 13 godine Tomašević, tad nepoznat široj javnosti, ispričao nam je kako mu je bilo na studiju u Cambridgeu. Tad nam je rekao da je školarina i članarina na koledžu iznosila ukupno 21 tisuću funti, dok je smještaj u sobi bio oko 400 funti mjesečno.

S njim smo o studiju pričali prije 13 godina

Rekao je da sa studijem nije imao većih problema. U razgovoru s drugim hrvatskim studentima koje je susreo na britanskom Sveučilištu, doznao je kako su svi glatko ispunjavali svoje obaveze, a uspoređujući literaturu kojom se koristio na FPZG-u, utvrdio je da je na tom fakultetu također dobio kvalitetnu naobrazbu.

- Jedna od glavnih razlika između studiranja kod nas i na Cambridgeu je ta što se u pisanju eseja od studenata traži kritičko razmišljanje. S tim sam se recimo na FPZG-u susretao rijetko, da dam kritički stav o literaturi koju sam čitao i to je jedina stvar na koji se naši studenti teško naviknu kada upišu neki fakultet u Britaniji. No o zahtjevnosti ne može puno reći, jer varira od fakulteta do fakulteta, tad nam je rekao Tomašević.

Otkrio je i da je imao više poslovnih ponuda u inozemstvu, ali ih je odbio. Rekao nam je da planira ostati u Hrvatskoj, a u Engleskoj bi možda pristao pisati doktorat. Tad još nije nagovijestio da ulazi u politiku.