Roditelji o ograničenju mobitela djeci tijekom praznika: 'Dan im je ispunjen kućnim zaduženjima'

Ograničenje korištenja mobitela nekoj djeci vrijedi cijele godine, a praznici tu ne mijenjaju gotovo ništa. Najteže je, kažu roditelji, zbog vršnjaka.

Tijekom praznika djeca se žele odmoriti od škole i obaveza, baš kao i roditelji na godišnjem odmoru od posla. No, koliko je vremena na mobitelu 'previše' i gdje roditelji povlače granicu, ako to uopće rade?

Prema komentarima roditelja u Facebook grupi Roditelji o školi, neki nemaju posebna ograničenja tijekom praznika jer postoje pravila korištenja mobitela tijekom cijele godine.

- Majka sam djevojčica u dobi od 12 i 10 godina. Dio praznika provode same, a dio s nama. Tijekom cijele godine imaju ograničenje na mobitelu od 1 sat i 30 minuta. Kontroliram ih putem Family linka. Trenutačno dodatnih sadržaja dok smo na poslu nemaju, ali redovito idu na treninge i pod praznicima. Dan im je ispunjen kućnim zaduženjima, rekla nam je majka Martina.

Dodala je da najveći problem predstavljaju vršnjaci njene djece koja nemaju nikakva ograničenja oko korištenja mobitela. Tada njena djeca vide da je drugima 'lakše' po tom pitanju i onda žele da tako bude i njima.

- Dolazi do moljakanja da im se produži vrijeme. Kako ne popuštam, dolazi do negodovanja, ali i do ismijavanja vršnjaka jer imaju strogu mamu, istaknula je Martina.

'Pošto smo kao roditelji i mi ovaj tjedan doma onda su manje na mobitelima'

Drugi ističu da, kad su doma s djecom tijekom praznika, provode više vremena s njima pa im mogu i više kontrolirati korištenje mobitela.

- Pošto smo kao roditelji i mi ovaj tjedan doma onda su manje na mobitelima jer imamo veću kontrolu nad vremenom. Idu kod bake, nađu se s prijateljima, radionice u knjižnici, čitanje lektire, ako je vrijeme dobro igra u dvorištu, zajedničke društvene igre, idu navečer na trening, navela je majka Ana u grupi Roditelji o školi.

'Moj tinejdžer je stvarno jako puno van, ali je po mom mišljenju previše na mobitelu'

Mnogi roditelji su naveli da njihova djeca zapravo vole provoditi vrijeme igrajući se vani, bilo da se bave sportom profesionalno ili ne. No, neki smatraju da, unatoč provedenom vremenu izvan kuće, njihova djeca ipak provode previše vremena na mobitelu.

- Bez uljepšavanja - moj tinejdžer, 1. razred srednje, je po mom mišljenju previše na mobitelu. Doduše on je stvarno jako puno vani, vožnja biciklom, trčanje, šetnje, trening u prirodi, ali kući gotovo svo slobodno vrijeme provede na mobitelu. Kao roditelj reagiram i ograničim koliko mogu, ali to je samo kad sam kući. Kad nisam onda vjerujem da toga bude i više, ispričala je majka Nata.

'Ne mogu 24 sata visiti nad njim'

Istaknula je da njen sin ne koristi ni Facebook ni Instagram, već da najviše gleda kratke videe na YouTubeu. Iako među tim videima ima i edukativnih stvari, Nata smatra da bi djeca i mladi ipak trebali manje vremena provoditi na ekranima.

- Međutim, oni su generacija 'rođena' s mobitelom i njima je to očito potpuno normalno. Ne mogu 24 sata visiti nad njim, a ne mogu mu ni ograničiti na prisilan način kad me nema jer često mu mobitel treba za nešto za školu kad im profesori šalju prezentacije i materijale za učenje, objasnila je Nata.