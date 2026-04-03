Od skromnih početaka do svjetske pozornice: Priča učenika iz Slavonije dira srce

Srednjoškolci iz Vinkovaca zaslužni su za novi uspjeh na međunarodnom natjecanju - dvojica mladih inovatora u Pekingu su osvojila zlato i srebro.

Izvrsne vijesti stižu iz Slavonije, točnije Tehničke škole Ruđera Boškovića Vinkovci. Delegacija te škole sudjelovala je 45. Beijing Youth Science Creation Competition u Pekingu (BYSCC). Riječ je o natjecanju iz znanosti i tehnologije koje ima za cilj pružiti platformu sudionicima da predstave svoje istraživačke rezultate, ali i da se povežu. Vinkovački učenici postigli su fantastične rezultate, vrativši se u Hrvatsku s medaljama.

- Nakon završenog natjecanja, koje predstavlja vrhunsku platformu za promicanje znanstvene i tehnološke inovativnosti među mladima, naši učenici Petar Bičanić i Luka Rukavina osvojili su prvo mjesto u svojoj kategoriji na impresivnom natjecanju Beijing Youth Science Creation Competition. Učenica Lana Mandić osvojila je drugo mjesto u svojoj kategoriji, izvijestila je Marija Barac, profesorica i knjižničarka Tehničke škole Ruđera Boškovića Vinkovci.

'Oni su otišli kao debitanti, a vratili se kao pobjednici'

Učenici su se na natjecanju predstavili s dva projekta.

- Prvi je projekt iz kategorije inženjerstva i IKT-a, a radi se o izradi bespilotne letjelice uz pomoć 3D pisača. Drugi je iz kategorije matematike i računarstva, a radi se o kriptografiji i popularizaciji iste. Oni su otišli kao debitanti, a vratili se kao pobjednici, navodi Barac.

Odlazak u Peking bio je veliki pothvat

Inače, učenici su u Pekingu bili od 24. do 29. ožujka.

- Odlazak naše delegacije u Peking bio je pravi pothvat, počevši od traženja avionskog pravca koji je prikladan za siguran transport, preko novčanih sredstava koje smo morali osigurati za put. Uz veliku pomoć ravnatelja škole Zlatka Ruščića te nastavnika Danijela Pobija i Ivana Doroteka, koji su se pobrinuli za pripremu učenika i projekata za natjecanje te pronalaska sigurne rute za putovanje, velika zahvala ide i svima koji su donirali novčana sredstva koja su omogućila putovanje na BYSCC u Peking. No, ništa od toga ne bi bilo moguće da nema naših marljivih učenika koji su nas s dva projekta predstavljali na natjecanju, navela je Barac.

Lana, Luka i Petar su izvrsni učenici, u školi su vrlo ponosni na njih, a zanimljivo je da su predstavnici svih triju područja u kojima škola obrazuje učenike - graditeljstvo, strojarstvo i elektrotehnika.