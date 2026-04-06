U školskim klupama ovih razreda sjede i psi: 'Povećavaju samopouzdanje učenika'

U školskim klupama nekih razreda sjede i psi. Učenicima pomažu u čitanju jer ih ne procjenjuju, ne kritiziraju i ne ispravljaju pogreške.

Učenicima i učiteljima u razredu se mogu pridružiti i - psi. Riječ je o terapijskim psima koji uglavnom stižu one razrede koje pohađaju djeca s, na primjer, disleksijom, disgrafijom, emocionalnim teškoćama i slično. Predsjednik Hrvatske udruge za školovanje pasa vodiča i mobilitet (HUŠPVM) Sergej Jonke objašnjava nam da su dobrobiti vrlo vrijedne jer se nastava odvija u opuštenoj atmosferi, a pas je za djecu i veliki motivator.

Dodaje da su iznimno vrijedne i aktivnosti R.E.A.D. programa, odnosno čitanje psu, kojeg provodi certificirani instruktor u razredu u dogovoru sa stručnim timom škole, posebno u odjeljenjima u koja su uključena djeca s razvojnim teškoćama. Taj se program u okviru HUŠPVM-a provodi u nekoliko osnovnih škola i zagrebačkih knjižnica već 10-ak godina.

- Glavna prednost programa je stvaranje opuštene atmosfere bez stresa, jer pas ne procjenjuje, ne kritizira i ne ispravlja pogreške, što je ključno za djecu s otporom prema čitanju. Ciljevi koji se ostvaruju ovim programom se mnogobrojni, objašnjava Sergej Jonke. Terapijski psi u školama | foto: HUŠPVM

Djeca koja redovito čitaju psu lakše razumiju pročitani tekst i brže napreduju u tečnosti čitanja, što znači da se poboljšava njihova vještina čitanja. Učenici gube strah od javnog nastupa i lakše se uključuju u čitanje pred vršnjacima u razredu, što utječe na povećanje samopouzdanja. Također, prisutnost psa motivira djecu na dolazak na radionice, smanjuje stres i potiče ljubav prema knjizi, a program je posebno koristan za djecu s ADHD-om, poremećajem pažnje ili disleksijom, jer pas dopušta djetetu da čita vlastitim ritmom.

A kako se provodi aktivnost čitanja uz terapijskog psa? Sve započinje upoznavanjem i igrom kojom se stvara pozitivna atmosfera u kojoj se djeca osjećaju opušteno.

- Uvijek na početku svakog ciklusa, uz interaktivnu igru, učimo djecu o pravilnom odnosu prema kućnim ljubimcima, ističemo važnost kvalitetnog suživote te ih potičemo na empatiju, brigu o zdravlju kućnih ljubimaca i odgoju. Učimo ih o važnosti higijene, pravilnom prilaženju psu te o važnost pasa pomagača i pasa vodiča i terapijskih pasa, ističe Jonke.

Knjige odabiru djeca

Aktivnost čitanja provodi se uglavnom individualno ili u manjim grupama. Uvijek se provodi na podu u neposrednoj blizini psa. Knjige odabiru djeca prema svojim željama uz preporuku učitelja, knjižničara ili drugog stručnog osoblja. To su ponekad slikovnice, crtani romani, slikopriče ili knjige s njima zanimljivom tematikom. Tipična poza je jedna ruka na knjizi a druga na psu ili glava psa u krilu djeteta.

- U takvoj potpuno opuštajućoj atmosferi sve negativnost koje je dijete imalo zbog čitanja nestaje i motivacija, sreća i zadovoljstvo je na viskom nivou. Kontinuitetom ovakvih radionica motivacija za čitanjem se povećava, ne samo uz psa već i kod kuće i u školi. Komunikacijske vještine se poboljšavaju i samopouzdanje raste, pojašnjava Jonke.

Terapijski pas može u razredu biti tijekom nastave, a učitelj ga uključuje aktivno ili pasivno, zavisno od programa kojeg s učenicima obrađuje. Dodajmo da trenirani psi pomagači mogu biti uključeni i u obitelji djeteta s teškoćama u razvoju. Oni budu specifično usklađeni s dijagnozom koja je povezana s razvojnim teškoćama djeteta. U dogovoru s osnovnom školom, ako je potreba djeteta opravdana, pas može pratiti dijete na nastavu, a zadržavanje u školi ovisi od mogućnosti kontrole psa, kako ne bi ometao odvijanje nastave.