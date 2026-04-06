U školskim klupama ovih razreda sjede i psi: 'Povećavaju samopouzdanje učenika'

Studentsku iskaznicu prvi put u Hrvatskoj dobio i jedan pas: Sada ima X-icu, ali ne i dom
12:21 3069 d 10.11.2017
06. travanj 2026.
U školskim klupama nekih razreda sjede i psi. Učenicima pomažu u čitanju jer ih ne procjenjuju, ne kritiziraju i ne ispravljaju pogreške.
Učenicima i učiteljima u razredu se mogu pridružiti i - psi. Riječ je o terapijskim psima koji uglavnom stižu one razrede koje pohađaju djeca s, na primjer, disleksijom, disgrafijom, emocionalnim teškoćama i slično. Predsjednik Hrvatske udruge za školovanje pasa vodiča i mobilitet (HUŠPVM) Sergej Jonke objašnjava nam da su dobrobiti vrlo vrijedne jer se nastava odvija u opuštenoj atmosferi, a pas je za djecu i veliki motivator.
Dodaje da su iznimno vrijedne i aktivnosti R.E.A.D. programa, odnosno čitanje psu, kojeg provodi certificirani instruktor u razredu u dogovoru sa stručnim timom škole, posebno u odjeljenjima u koja su uključena djeca s razvojnim teškoćama. Taj se program u okviru HUŠPVM-a provodi u nekoliko osnovnih škola i zagrebačkih knjižnica već 10-ak godina.
- Glavna prednost programa je stvaranje opuštene atmosfere bez stresa, jer pas ne procjenjuje, ne kritizira i ne ispravlja pogreške, što je ključno za djecu s otporom prema čitanju. Ciljevi koji se ostvaruju ovim programom se mnogobrojni, objašnjava Sergej Jonke.
Djeca koja redovito čitaju psu lakše razumiju pročitani tekst i brže napreduju u tečnosti čitanja, što znači da se poboljšava njihova vještina čitanja. Učenici gube strah od javnog nastupa i lakše se uključuju u čitanje pred vršnjacima u razredu, što utječe na povećanje samopouzdanja. Također, prisutnost psa motivira djecu na dolazak na radionice, smanjuje stres i potiče ljubav prema knjizi, a program je posebno koristan za djecu s ADHD-om, poremećajem pažnje ili disleksijom, jer pas dopušta djetetu da čita vlastitim ritmom.
A kako se provodi aktivnost čitanja uz terapijskog psa? Sve započinje upoznavanjem i igrom kojom se stvara pozitivna atmosfera u kojoj se djeca osjećaju opušteno.
- Uvijek na početku svakog ciklusa, uz interaktivnu igru, učimo djecu o pravilnom odnosu prema kućnim ljubimcima, ističemo važnost kvalitetnog suživote te ih potičemo na empatiju, brigu o zdravlju kućnih ljubimaca i odgoju. Učimo ih o važnosti higijene, pravilnom prilaženju psu te o važnost pasa pomagača i pasa vodiča i terapijskih pasa, ističe Jonke.
Aktivnost čitanja provodi se uglavnom individualno ili u manjim grupama. Uvijek se provodi na podu u neposrednoj blizini psa. Knjige odabiru djeca prema svojim željama uz preporuku učitelja, knjižničara ili drugog stručnog osoblja. To su ponekad slikovnice, crtani romani, slikopriče ili knjige s njima zanimljivom tematikom. Tipična poza je jedna ruka na knjizi a druga na psu ili glava psa u krilu djeteta.
- U takvoj potpuno opuštajućoj atmosferi sve negativnost koje je dijete imalo zbog čitanja nestaje i motivacija, sreća i zadovoljstvo je na viskom nivou. Kontinuitetom ovakvih radionica motivacija za čitanjem se povećava, ne samo uz psa već i kod kuće i u školi. Komunikacijske vještine se poboljšavaju i samopouzdanje raste, pojašnjava Jonke.
Terapijski pas može u razredu biti tijekom nastave, a učitelj ga uključuje aktivno ili pasivno, zavisno od programa kojeg s učenicima obrađuje. Dodajmo da trenirani psi pomagači mogu biti uključeni i u obitelji djeteta s teškoćama u razvoju. Oni budu specifično usklađeni s dijagnozom koja je povezana s razvojnim teškoćama djeteta. U dogovoru s osnovnom školom, ako je potreba djeteta opravdana, pas može pratiti dijete na nastavu, a zadržavanje u školi ovisi od mogućnosti kontrole psa, kako ne bi ometao odvijanje nastave.
Maturanti, postanite studenti na dan i isprobajte studiranje, a možete i osvojiti mobitel ili PlayStation 5
Sveučilište omogućuje učenicima da upoznaju profesore i studente, iskuse predavanja i praktični rad na projektima, a pri tome mogu ostvojiti nagrade.
15:00 3 d 02.04.2026
Olimpijci s Oxforda i Cambridgea dolaze u Zagreb zbog dvojice hrvatskih studenata
Stotinjak najboljih STEM studenata svijeta okupit će se u travnju na natjecanju Delta 2026., gdje ih osim natjecanja čekaju paneli i networking.
10:30 4 d 02.04.2026
Ivo, kemičar koji proučava bakterije protiv kojih nema lijeka, nam je otkrio kako izgleda dan u laboratoriju
Eter koji plane usred laboratorija? Za Ivu je to samo uvod u posao u kojem razvija molekule za borbu protiv bakterija otpornih na antibiotike.
16:00 4 d 01.04.2026
Studiraju na faksu koji spaja STEM i kreativnu industriju, a otkrili su nam jesu li njime zadovoljni
Petra, Luka, Katarina i Ivan upisali su studij u turizmu. Otkrili su nam jesu li svojim izborom zadovoljni, ali i kako je studirati na Futurri.
11:38 6 d 31.03.2026
Nov način da zaboravite na kaos: Posložite obveze i zabavu, sve što vam treba su dva uređaja
Nova Galaxy S26 i Buds4 olakšavaju učenje, snimanje i gaming. Aktivna je i nagradna igra u kojoj možeš osvojiti put u Seoul sa Kristijanom Iličićem.
16:00 6 d 30.03.2026
Testirali smo tko bolje odgovara na pitanja tinejdžerima - ChatGPT ili Hrabri telefon
Dopisivali smo se s ChatGPT-om i s WhatsApp Chatom Hrabrog telefona kao 13-godišnjakinja i to o istoj temi - vršnjačkom nasilju u školi.
07:58 5 h 06.04.2026
Ove škole imaju samo jednog učenika: 'Kad on završi, škola će se vjerojatno ugasiti'
U Hrvatskoj ima 11 područnih škola koje pohađa samo jedan učenik. Ravnatelj PŠ Mitrovac priča nam da će se škola vjerojatno ugasiti kad učenik završi.
07:58 5 h 06.04.2026
Ogromne promjene nakon praznika: Vlakovi neće voziti najprometnijom dionicom
Iz HŽ-a javljaju da će se u potpunosti obustaviti promet vlakova i da će umjesto njih voziti autobusi. Sve kreće nakon praznika i kad počinje nastava.
07:57 6 h 06.04.2026
Fakultet im otvorio sobu za maženje psića kako bi se oslobodili stresa
11:08 4750 d 04.04.2013
Otkrijte kojim javnim prijevozima i na koji način možete sa svojim ljubimcima do mora
14:31 4283 d 14.07.2014
Upoznali se u srednjoj, završili isti faks, a onda zajedno obogatili 300 vjenčanja: 'Nismo planirali'
Grgo i Petra upoznali su se u Ekonomskoj i upravnoj školi Split, a do sada su svojim izvođenjem duhovne glazbe uveličali vjenčanja 300 mladenaca.
11:24 1 d 05.04.2026
Učenici napravili veliku humanitarnu akciju za Uskrs: 'Bilo je suza, zaprepaštenja i suosjećanja'
Uoči Uskrsa učenici Osnovne škole Marije Jurić Zagorke u Vrbovcu posjetili su potrebite sugrađane i dijelili im uskrsne šunke.
09:51 1 d 05.04.2026
Moderan način života stvorio novi problem u školama, prvašići sve gori: 'Danas im nedostaje to iskustvo'
Bruna Bašić iz Laboratorija za istraživanje ranih motoričkih ponašanja objašnjava nam da privašići sve gore pišu zbog modernih životnih navika.
10:52 2 d 04.04.2026
Za mjesec dana mladići će opet na preglede za vojni rok: Evo kako izgledaju
Na liječničke preglede uskoro ide idući naraštaj ročnika. Snimili smo kratak video u kojem objašnjavamo sve što trebate znati.
10:48 2 d 04.04.2026