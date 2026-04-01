Ništa od produljenih praznika, a nastavnici mogu odahnuti: Sve ovo bile su prvoaprilske šale

Od produljenih praznika preko aplikacije inspekcije i ChatGPT-a na maturi – srednja.hr i ove je godine obilježila 1. travnja nizom podvala.

Na vašu veliku žalost, proljetni praznici se ne produžuju - u klupe se morate vratiti 7. travnja kako i predviđa školski kalendar za 2025./2026. godinu. Nastavnici mogu odahnuti, država, koliko je za sada poznato, ne planira aplikaciju za prijavu prosvjetnoj inspekciji pa da prijava postane moguća u jednom kliku.

Obje 'vijesti' dio su prvoaprilskih šala koje smo danas, kao i svakog 1. aprila, objavili na portalu srednja.hr. Povijesni izvori ne daju točan odgovor na to kome je prvome palo napamet da servira prvotravanjsku šalu i to pretvori višestoljetni običaj. Postoje samo nepotvrđene teorije, ali pretpostavka da prvoaprilske šale potječu još iz 16. stoljeća. Tu tradiciju njegujemo i na portalu srednja.hr pa smo čitateljima i za danas pripremili više podvala.

Osim produljenja praznika i spomenute aplikacije prosvjetne inspekcije, prvoaprilski je članak da će nastavnici morati ostajati na radnom mjestu u školama i na fakultetima do 16 sati, kao i da će na maturi biti dozvoljeno koristiti AI. Iako zvuči uvjerljivo za naše podneblje, Dan obitelji neće postati još jedan neradni dan u kalendaru, toga dana ipak ćete morati u školu. AI još uvijek neće zamijeniti posao tajnika i računovođa u školama, a u osnovnima i srednjima neće biti zabrane nošenja trenirki na nacionalnoj razini. Neki stariji to možda priželjkuju, međutim, ne uvodi se prosvjetna inspekcija za učenike, a regulacija izostanaka ostaje ista kao i do sada.

U nadi da ste se danas barem malo zabavili sa svojim bližnjima – ugodan vam ostatak ovih proljetnih praznika!