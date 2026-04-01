Ništa od produljenih praznika, a nastavnici mogu odahnuti: Sve ovo bile su prvoaprilske šale

Školski kalendar s praznicima za 2025. I 2026. godinu
14:10 297 d 12.06.2025
01. travanj 2026.
Od produljenih praznika preko aplikacije inspekcije i ChatGPT-a na maturi – srednja.hr i ove je godine obilježila 1. travnja nizom podvala.
Na vašu veliku žalost, proljetni praznici se ne produžuju - u klupe se morate vratiti 7. travnja kako i predviđa školski kalendar za 2025./2026. godinu. Nastavnici mogu odahnuti, država, koliko je za sada poznato, ne planira aplikaciju za prijavu prosvjetnoj inspekciji pa da prijava postane moguća u jednom kliku.
Obje 'vijesti' dio su prvoaprilskih šala koje smo danas, kao i svakog 1. aprila, objavili na portalu srednja.hr. Povijesni izvori ne daju točan odgovor na to kome je prvome palo napamet da servira prvotravanjsku šalu i to pretvori višestoljetni običaj. Postoje samo nepotvrđene teorije, ali pretpostavka da prvoaprilske šale potječu još iz 16. stoljeća. Tu tradiciju njegujemo i na portalu srednja.hr pa smo čitateljima i za danas pripremili više podvala.
Školski kalendar s praznicima za 2025. I 2026. godinu
14:10 297 d 12.06.2025
Roditelji bijesni zbog količine zadaće tijekom praznika, učenici: 'Nema šanse da ću učiti na Veliki tjedan'
Roditelji se pitaju je li normalno da djeca dobivaju toliko zadaće tijekom praznika, a učenici poručuju - 'nema šanse da ću učiti na Veliki tjedan'.
11:53 5 d 31.03.2026
Osim produljenja praznika i spomenute aplikacije prosvjetne inspekcije, prvoaprilski je članak da će nastavnici morati ostajati na radnom mjestu u školama i na fakultetima do 16 sati, kao i da će na maturi biti dozvoljeno koristiti AI. Iako zvuči uvjerljivo za naše podneblje, Dan obitelji neće postati još jedan neradni dan u kalendaru, toga dana ipak ćete morati u školu. AI još uvijek neće zamijeniti posao tajnika i računovođa u školama, a u osnovnima i srednjima neće biti zabrane nošenja trenirki na nacionalnoj razini. Neki stariji to možda priželjkuju, međutim, ne uvodi se prosvjetna inspekcija za učenike, a regulacija izostanaka ostaje ista kao i do sada.
U nadi da ste se danas barem malo zabavili sa svojim bližnjima – ugodan vam ostatak ovih proljetnih praznika!
