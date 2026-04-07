Učenici ove škole mogu osvojiti novi bicikl: 'Na kraju školske godine nagrađujemo najuspješnije'

Učenici I. gimnazije u školu su biciklom dolazili i prije Bajsa. Na kraju školske godine učenici dobivaju nagrade, a prva je novi bicikl.

Nedavno je održano prvo Bajsanje, događaj koji je na zagrebačkom Jarunu okupio ljubitelje biciklizma. Biciklisti su opušteno vozili krugove oko jezera i družili se, a iz Grada su nam rekli da su je za vrijeme dogđaja zabilježeno više od 3.670 vožnji, što je više nego obično u to vrijeme.

- Bajsanje je jednostavno: uzmete Bajs u svojem kvartu, dovezete se do Jaruna i zajedno vozimo krug oko jezera. Ili dva. Ili tri. Koliko vam je volja. Imaš svoj bicikl? Samo dođi, vozi se s nama. Uđeš na Jarun na bilo koji ulaz i kreneš desno — vozimo u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, biciklističkom stazom oko velikog jezera.Nema startnih brojeva, nema utrke, nema organizatora s megafonom. Samo ti, bicikl, i proljetni zrak, sunce, pisalo je u najavi događaja.

U blizini škola i fakulteta je više od 20 Bajs stanica

Projekt Bajs uveden je krajem kolovoza prošle godine u Zagrebu. U gradu je na 180 lokacija postavljeno 2.000 bicikala koji se mogu unajmiti na pola sata za 0,5 eura. Iz Grada nam otkrivaju da prema njihovim procjenama oko 30 posto korisnika čine studenti.

- Kada je riječ o korištenju sustava, najfrekventnije lokacije uključuju Studentski dom Stjepan Radić, Trg kralja Tomislava, Filozofski fakultet, Studentski dom Cvjetno naselje i Pučko otvoreno učilište. U blizini škola i fakulteta nalazi se više od 20 Bajs stanica, no njihovo postavljanje nije bilo usmjereno isključivo na obrazovne institucije, već na šire područje koje obuhvaća stambene i druge javne sadržaje, kao i vezu s ostalim oblicima javnog prijevoza, odgovaraju nam iz Grada.

Bajs svakako može doprinijeti da učenici i studenti što više na školu i fakultet dolaze biciklom. Cijene su relativne pristupačne, a mnogima se stajalište nalazi na putu do škole ili faksa.

Učenici mogu osvojiti novi bicikl

Učenici I. gimnazije u Zagrebu do škole su dolazili biciklom i puno prije uvođenja Bajsa. U toj škole projekt Biciklom u školu (BUŠ) provodi se već punih 11 godina, za što su po drugi put obnovili certifikat 'Prijatelji bicikliranja'.

- I dalje bilježimo dolaske u školu biciklom kroz 50 dana u godini i provodimo Dan zimskog bicikliranja u veljači. Na kraju školske godine nagrađujemo najuspješnije u projektu. Glavna nagrada je bicikl za pobjednika, a nagrađujemo još 10-15 najuspješnijih u projektu, priča nam nastavnica Tjelesnog Meri Matušan.

Svaki dan u školu 30 do 40 učenika dolazi biciklom

Učenicima i nastavnicima bilježe se dolasci biciklom do škole, a nagrade su dobili i nastavnici. Profesorica Matušan kaže da je projekt poprilično poznat, pa se učenici već početkom školske godine raspituju o detaljima i o tome kada počinju bilježiti dolaske.

- Po uzoru na naš projekt Školski sportski savez Grada Zagreba je pokrenuo sličan projekt u osnovnim i srednjim zagrebačkim školama, a i neke škole izvan Zagreba su pokrenule bicikliranje i nagrađuju svoje učenike. Inače, našem projektu se pridružuje svaki dan od 30 do 40 biciklista, priča nam profesorica Matušan.

Biraju i Najsportskiji razred

Posljednjih nekoliko godina organiziraju i biciklijadu kojom obilježavaju EU tjedan mobilnosti, a sudjeluju i u biciklijadi osnovnih i srednjih škola Grada Zagreba.

- Osim korištenja bicikla kao prijevoznog sredstva naša škola promovira aktivno provođenje slobodnog vremena. Učenici rado provode vrijeme u sportskoj dvorani i sudjeluju u nizu sportskih aktivnosti. Kroz cijelu školsku godinu provodi se projekt Najsportskiji razred kojim potičemo upravo masovno sudjelovanje učenika u sportskim aktivnostima, a projekt se provodi već 30 godina, zaključuje profesorica Matušan.