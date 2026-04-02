Niče nova škola u Zagrebu, ovako će izgledati: Imat će i svoj trg, ime joj još nije odabrano

Poznato je kako će izgledati nova zagrebačka škola, Osnovna škola Dubrava-centar, koja će omogućiti jednosmjensku nastavu za 448 učenika.

Prvu nagradu na javnom arhitektonsko‑urbanističkom natječaju za zagrebačku Osnovnu školu Dubrava-centar osvojila je tvrtka NFO d.o.o. Riječ je o novoj školi koja će se naći između Koledinečke, Međuričke i Ulice Klin, a omogućit će jednosmjensku nastavu za 448 učenika te predškolski program za 40 djece u dvije skupine.

Na natječaj koji je provelo Društvo arhitekata Zagreba (DAZ) pristiglo je 37 radova, a pet ih je nagrađeno. Kod pobjedničke tvrtke ocjenjivački je sud posebno istaknuo jasnu prostornu koncepciju pobjedničkog rada koja se uvjerljivo uklapa u okolni urbani kontekst te stvara kvalitetne vanjske prostore škole. Prvu nagradu, u bruto iznosu od 32.000 eura, odnijeli su autori Mateo Liović, Kata Marunica, Mirta Mesić, Nenad Ravnić i Filip Vidović te suradnici Mariia Nikolaienko i Marin Piršić.

Ime će izabrati naknadno

Iz Grada Zagreba objašnjavaju da je u školi površine 5.343 m² predviđeno je 16 razrednih odjela, prostori za razrednu i predmetnu nastavu te niz specijaliziranih učionica za umjetničke i prirodoslovne predmete. Osim učionica, planirane su i fleksibilne zone za rad u manjim grupama te multimedijska knjižnica. U središtu zgrade smjestit će se prostrani školski hal, zamišljen kao mjesto svakodnevnog okupljanja i neformalnog boravka učenika. U natječaju se koristi naziv škole Dubrava-centar, dok će odluka o trajnom imenu biti donesena naknadno.

Posebna pažnja posvećena je uređenju okoliša škole. Planiran je školski trg kao glavno ulazno okupljalište, dvorište s površinama za igru i odmor, školski vrt te prostori za nastavu na otvorenom. Sportska dvorana moći će se koristiti i izvan školskog vremena za sportske, društvene i kulturne aktivnosti, čime će služiti i lokalnoj zajednici, dok će vanjska sportska igrališta pratiti potrebe nastave i rekreacije.

Ostali nagrađeni radovi

Na temelju ranije postavljenih kriterija, Ocjenjivački sud jednoglasno je donio odluku o nagradi za još četiri rada. Kako je još ova škola mogla izgledati možete vidjeti u fotogaleriji u nastavku.

Dodajmo da je vrijednost ove investicije procijenjena na oko 14,6 milijuna eura bez PDV‑a. Slijedi izrada projektne dokumentacije, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i ishođenje potrebnih dozvola, nakon čega će Grad Zagreb pokrenuti postupak javne nabave za izvođenje radova.