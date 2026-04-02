Na školu vraćen spomenik žrtvama fašizma koji su uništili vandali: 'Da ih nikad ne zaboravimo'

U veljači je sprejem uništena spomen-ploča žrtvama fašizma na Klesarskoj školi na Braču. Vrijedne ruke meštara obnovile su je i vratile na mjesto.

Obećano - učinjeno: na pročelje Klesarske škole u Pučišćima na otoku Braču vraćena je spomen-ploča žrtvama fašizma koju su vandali nedavno uništili.

- Nakon nedavnog vandalskog čina oskvrnuća spomen-ploče stradalim sumještanima i svim žrtvama Drugog svjetskog rata u Pučišćima, najavili smo brzu obnovu i ponovno postavljanje ploče na njezino mjesto u sklopu fasade Klesarske škole. Naši meštri vrijedno su odradili posao izradivši jednaku ploču pa sad ona opet krasi pročelje škole, kako se nikad ne bi zaboravila žrtva naših predaka. Nadamo se i vjerujemo kako joj obnova više neće trebati, napisali su iz bračke škole na Facebooku.

Incident u kojem je prethodna spomen-ploča uništena dogodio se sredinom veljače, netko ju je u noći s 19. na 20. prešarao crvenim sprejem. Ružan prizor, u ionako lošem duhu podjela koje vladaju u Hrvatskoj, drugo je jutro dočekao djelatnike i učenike.

Iz škole su oštro osudili taj čin i sve koji ga opravdavaju i već tada najavili da će ploču obnavljati koliko god će puta biti nužno. Jer je ona, uostalom, spomen njihovim sumještanima - nonotima, očevima, prijateljima, ubijenim civilima od ruke fašista u Drugom svjetskom ratu.

Klesarska škola Pučišća jedina je takva strukovna škola u Hrvatskoj, a učenici imaju priliku vježbati zanat na nadaleko poznatom i cijenjenom Bračkom kamenu.