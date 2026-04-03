S Joškom Lokasom stiže novi projekt za srednjoškolce: Proširuje opću kulturu

Srednjoškolci će svoje znanje odmjeriti u kvizu 45 minuta koji će voditi Joško Lokas. Finale će se održati uživo nakon deset online kvizova.

U Istru stiže nova aktivnost za srednjoškolce - kviz 45 minuta koji će voditi poznati kvizaški voditelj Joško Lokas. Prvi će se održati 8. travnja, a u 20 pažljivo osmišljenih pitanja, objašnjavaju nam iz Istarske županije, naći će se razni tekstualni i vizualni zadaci. Pitanja obuhvaćaju školsko gradivo, opće znanje i teme bliske srednjoškolcima, a dio sadržaja odnosit će se i na lokalne istarske teme.

Kviz će se održavati online, i to srijedom u terminu od otprilike 13:15 do 14 sati, a provodit će se putem kvizaške platforme Umnjak, prilagođene natjecanju srednjoškolaca. Natjecanje je osmišljeno tako da nagrađuje brzinu i točnost odgovora, čime se smanjuje mogućnost nepoštenog ponašanja. Natjecatelji koji raspolažu znanjem odgovaraju brže i ostvaruju bolje rezultate.

Prijave za kviz 45 minuta još uvijek traju

Finale će se održati uživo nakon deset online kvizova. U njemu će sudjelovati deset najbolje plasiranih ekipa prema ostvarenim rezultatima, a mjesto i vrijeme tek će se odrediti. Svaku ekipu čine četiri učenika.

Nakon održane online prezentacije za ravnatelje srednjih škola, uz dostavu svih potrebnih materijala i simulacijske verzije kviza, interes je do sada iskazalo osam istarskih srednjih škola s ukupno 27 ekipa, odnosno 108 učenika. Probni odnosno nulti kviz održan je 25. ožujka, prvenstveno kako bi se učenici i koordinatori upoznali s tehničkim aspektima natjecanja. Rok za prijavu ekipa i dalje je otvoren te traje do 7. travnja u 12 sati.

Joško Lokas voditelj i ambasador

Ideja je nastala u suradnji kvizaške platforme Umnjak i Istarske županije, a pitanja se razvijaju u suradnji tima platforme Umnjak i mladih. Voditelj Potjere Lokas u projektu sudjeluje kao voditelj i ambasador, ali i aktivno doprinosi kreativnom razvoju.

- Cilj kviza je kroz moderan i dinamičan format potaknuti timski duh, zdravu konkurenciju i međusobno povezivanje mladih. Također, važno je istaknuti da sve škole sudionice dobivaju na korištenje aplikaciju Umnjak za izradu kvizova, koja može poslužiti kao suvremen i interaktivan nastavni alat. Očekuje se da će učenici uz element zabave i natjecanja steći nova znanja, proširiti opću kulturu i razviti vještine brzog razmišljanja i zaključivanja, kažu nam iz Istarske županije.