MUZZA Tjedan znanosti vraća se u Zagreb: Više od 15.000 posjetitelja i 160 radionica za razvoj vještina

U Zagrebu se od 9. do 12. travnja održava MUZZA tjedan znanosti, edukativni događaj koji kroz radionice, eksperimente i predavanja približava STEM.

Od 9. do 12. travnja 2026. Zagreb postaje središte znanosti, inovacija i inspiracije za djecu i mlade. Održava se V. MUZZA tjedan znanosti, jedinstveni edukativni događaj koji kroz interaktivno iskustvo približava znanost novim generacijama.

Riječ je o projektu koji već šest godina uspješno mijenja način na koji djeca i mladi doživljavaju znanost – ne kroz teoriju, već kroz praktično iskustvo, istraživanje i sudjelovanje.

Ovogodišnje izdanje donosi:

više od 160 radionica

preko 100 interaktivnih sadržaja

44 izlagača iz područja znanosti, tehnologije i industrije

organizirane dolaske 50 škola iz cijele Hrvatske

očekivanih 15.000 posjetitelja

Program je u potpunosti interaktivan – djeca i mladi sudjeluju u eksperimentima, radionicama, panelima i predavanjima, a teme obuhvaćaju područja od umjetne inteligencije do energije budućnosti.

Glavni cilj MUZZA tjedna znanosti je potaknuti interes za STEM područja, razviti kritičko razmišljanje i približiti djeci zanimanja budućnosti.

- Naša misija je jednostavna – želimo da djeca zavole znanost. Možda među tih 15.000 djece stoji netko tko će riješiti energetske izazove, razviti novu tehnologiju ili promijeniti svijet. Vjerujemo da se znanje najbolje usvaja kroz doživljaj, a upravo to MUZZA omogućuje, poručuje Đurđica Protić, predsjednica Udruge, dodajući da se kroz MUZZA projekte i inicijative stvara platformu za razvoj vještina, poticanje kreativnosti i istraživačkog duha.

- Dugoročna vizija projekta uključuje razvoj trajne platforme te potencijalno osnivanje prvog MUZZA znanstveno-edukacijskog centra, koji bi dodatno osnažio vezu između obrazovanja i gospodarstva, ističe Protić.

Novost u programu - Djevojčice u znanosti

Projekt okuplja akademsku zajednicu, institucije i vodeće kompanije, čime aktivno povezuje obrazovanje i gospodarstvo. Glavni partner je Sveučilište u Zagrebu sa svoja 23 fakulteta, uz pokroviteljstvo Vlade RH, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih i Grad Zagreb.

Među partnerima su i brojne domaće i međunarodne kompanije poput Ericssona NT, Podravke, Končara, Siemens Energyja, Erste banka, Fine, King ICT-a, Školske knjige…

Poseban naglasak stavljen je na projekt Farma = 0 kW powered by Siemens Energy, natjecanje srednjoškolaca koji rješavaju stvarne izazove iz područja energetike i održivosti.

Ovogodišnja novost je program Djevojčice u znanosti, usmjeren na osnaživanje djevojčica kroz upoznavanje uzora iz STEM područja. Aktivnost potiče smanjenje rodnog jaza u znanosti i tehnologiji te ohrabruje djevojčice da prepoznaju vlastiti potencijal u znanstvenim i tehnološkim karijerama.

MUZZA je danas jedna od vodećih STEM platformi u Hrvatskoj, s više od 40.000 posjetitelja kroz dosadašnje projekte. Uz to, održe više od 150 STEM edukacija godišnje u vrtićima, osnovnim i srednjim školama, a više od 400 učenika godišnje prođe kroz MUZZA akademiju STEMA.

Osvojili nagradu za najbolji događaj

Dodatnu potvrdu kvalitete ove inicijative donijelo je i međunarodno priznanje – MUZZA je osvojila zlatnu nagradu na BEA World – Best Event Awards 2025 u Rimu, u konkurenciji više od 400 projekata iz 40 zemalja.

Svečano otvorenje V. MUZZA tjedna znanosti, bit će u Zagrebu, 9. travnja 2026., u 9.30 sati. Ulaz na tjedan znanosti je besplatan, a radno vrijeme je od četvrtka do subote 10-18 sati, a u nedjelju 10-17 sati.