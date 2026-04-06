Dopisivali smo se s ChatGPT-om i s WhatsApp Chatom Hrabrog telefona kao 13-godišnjakinja i to o istoj temi - vršnjačkom nasilju u školi.

'ChatGPT mi je postao najbolji prijatelj, s njime mogu o svemu pričati', rekla je jedna učenica drugoj u tramvaju. U jednom dijelu sam ju shvaćala jer, nemojmo se lagati, i mi odrasli pitamo ChatGPT za mišljenje. Ali, je li to dobro kada je u pitanju neka ozbiljna tema, poput vršnjačkog nasilja ili suicidalnih misli?

Jer ako djeca i mladi smatraju umjetnu inteligenciju najboljim prijateljem pored živih ljudi, svojih vršnjaka, roditelja i tolikih institucija koje se brinu za mentalno zdravlje mladih - ne piše nam se dobro. Kako bih shvatila zašto se toliko okreću umjetnoj inteligenciji, odlučila sam se vratiti 16 godina u prošlost.

Prisjetila sam se traume koju sam doživjela u 7. razredu. Svoju 13-godišnji verziju sam ubacila u 2026. godinu gdje mogu te probleme podijeliti s umjetnom inteligencijom, baš kao što to rade današnji 13-godišnjaci.

No, istovremeno sam se javila i Hrabrom telefonu i to u njihov WhatsApp Chat s istim problemom. U nastavku se nalazi detaljna analiza razgovora s ChatGPT-om i s Hrabrim telefonom o istom problemu jedne tinejdžerice.

Biti 13-godišnjak danas i 2010. nije isto, morali smo se malo prilagoditi

Problem s kojim smo se javili je vršnjačko nasilje koje sustavno traje od 1. razreda osnovne škole, od ismijavanja i vrijeđanja do naguravanja na hodniku i pljuvanja na 13-godišnju djevojčicu. Razlog zašto je odlučila potražiti pomoć umjetne inteligencije je incident u školskom autobusu gdje su ju verbalno napale njene prijateljice koje su pritom prijetile i fizičkim nasiljem.

Učenica 7. razreda sad je ostala bez prijatelja, a njezine bivše prijateljice zaprijetile su cijeloj školi da će onaj tko će pričati s njom biti pretučen. U današnje vrijeme učenica bi bila odsječena od ljudi i iz online svijeta, tako da smo dodali da su ju izbacili iz WhatsApp grupe i da rade ismijavajuće stickere i memove od nje. Uz to, napisali smo i da se nalazi na 'hejt listi', što znači da ju svi u školi i na društvenim mrežama 'moraju' hejtati ako se žele smatrati dijelom skupine i društva.

ChatGPT nije ni pitao što se točno dogodilo, odmah je bubnuo rješenja

Poruka s kojom smo otvorili razgovor s ChatGPT-om bila je: 'Bok, imam problema u školi, dosta me maltretiraju pa trebam tvoju pomoć'. Gotovo iste sekunde stigao je jako dugačak odgovor, a na početku je napisao da mu je žao što naša 13-godišnjakinja prolazi, ali da mu je drago što mu se javila.

Odmah nakon toga uslijedilo je 5 savjeta kako se nositi sa situacijom, a da mu uopće nismo napisali o čemu se radi. Predlagao je da odmah dokumentiramo to što nam se događa i da se udaljimo od situacije koliko možemo, čak je predložio i ignoriranje.

Dosta je zamorno bilo odmah čitati rješenja za problem koji nismo ni objasnili kako treba i samo smo htjeli s nekime popričati o tome. Ali, barem je na kraju pitao da mu kažemo što se događa.

- Ismijavaju me najviše, vrijeđaju, guraju na hodniku, jednom su pljuvali na mene sa stepenica, izbacili su me iz WhatsApp grupe, znam da rade stickere i memove s mojim fotkama..., napisali smo mu jer je to općenito što nas muči, no ne i glavni razlog zašto smo mu se baš u ovom trenutku javili.

Predložio je da razgovaramo s razrednicom ili sa stručnom službom škole, kao i da nam može pomoći napisati poruku ravnatelju

Na to je ponovno odgovorio da mu je žao što nam se to događa, a ovog puta je naglasio da je to što smo opisali stvarno spada pod nasilje. Dobro je savjetovao da kada dođe do fizičkog nasilja da se odmaknemo i potražimo odraslu osobu. No, ponovio je da skupimo dokaze o tome, kao i o online nasilju.

- Rekla sam u školi i doma, ali to nije pomoglo, možda je postalo čak još i gore. Roditelji su mi rekli da ne dam na sebe i da im se suprotstavim, a nastavnici su rekli da mi oni ne mogu pomoći i da ih ignoriram, objasnili smo mu.

Na to je odgovorio da to što su rekli da ignoriramo ili da se suprotstavimo - 'nije dovoljno za situaciju koju opisujemo' - iako je on sam spomenuo ignoriranje kao opciju. Naglasio je da je ovo što opisujemo 'već ozbiljno i sustavno nasilje' i da 'škola ima obvezu reagirati'.

Predložio je da razgovaramo s razrednicom ili sa stručnom službom škole, kao i da nam može pomoći napisati poruku ravnatelju. No, i dalje nas nije pitao zašto smo mu se sada javili, pa smo mu odlučili sami napisati.

- Ovo traje od 1. razreda osnovne škole. Nekad si pomislim da bi možda bolje bilo da me nema kad im svima toliko smetam, čak su se i moje prijateljice okrenule protiv mene, napale me u autobusu, htjele su i tuči curu koja je stala u moju obranu, opisali smo mu.

Ugodno iznenađenje - preporučio je da se javimo Hrabrom telefonu

Ponovno je ponovio da mu je žao što nam se to dogodilo i 'uhvatio' se za dio u kojemu smo napisali da je možda bolje da nas nema. To je prepoznao kao ozbiljniji znak i odmah pod prvom točkom pitao jesmo li trenutno sigurni i imamo li se kome javiti danas da razgovara s nama umjesto njega - robota.

Ono što je poslije toga naveo nas je vrlo ugodno iznenadilo - preporučio nam je da se javimo Hrabrom telefonu i odmah dao kontakt, a predložio je i da nazovemo 112 ako smo ugroženi. Ponovio je neke stvari kao i u ranijim odgovorima kao moguća rješenja, ali i na kraju napisao utješnu poruku - 'ostajem tu s tobom'.

Kako smo se planirali javiti Hrabrom telefonu, odlučili smo u ovom trenutku prekinuti razgovor s ChatGPT-om i javiti se na WhatsApp Hrabrog telefona. Cijeli razgovor s ChatGPT-om možete pogledati u fotogaleriji ispod.

Dopisivanje s ChatGPT-om trajao možda 5 minuta, a s Hrabrim telefonom - sat vremena

Hrabrom telefonu smo se javili istom prvom porukom kao i ChatGPT-u. Valja naglasiti da u chatu Hrabrog telefona odgovaraju ljudi, što nam je objasnila i Marina Banković iz Hrabrog telefona koja nam je bila gošća podcasta upravo o vršnjačkom nasilju u školama.

Stoga nas je malo iznenadilo što nam je prva poruka od Hrabrog telefona bila automatizirana i pitala nas da odaberemo jezik. Čini se dosta zbunjujuće za djecu u osnovnoj školi, a kad smo odgovorili na to pitanje stigla je još jedna automatizirana poruka o odabiru teme o kojoj bismo htjeli razgovarati.

Kada smo i to odabrali, dočekale su nas još dvije automatizirane poruke da nas spajaju sa savjetovateljem, a onda da smo spojeni. Nakon toga je ubrzo stigla poruka 'Bok! Sada sam tu i slušam te :)'.

Nismo bili sigurni je li to još jedna automatizirana poruka ili možemo sada napisati što smo htjeli, ali odlučili smo ponovno poslati prvu poruku koja je bila jedna prvoj poruci ChatGPT-u.

'Važno mi je postaviti ti neka pitanja kako bih bolje razumjela tebe i situaciju u kojoj se nalaziš'

Stigao je odgovor savjetovatelja koji nas je pohvalio zato što smo se javili, a prvo pitanje je bilo - koliko imamo godina i jesmo li cura ili dečko.

- Važno mi je postaviti ti neka pitanja kako bih bolje razumjela tebe i situaciju u kojoj se nalaziš, napisali su iz Hrabrog telefona, što nas ChatGPT nije u niti jednom trenutku pitao.

Naveli smo da imamo 13. godina, da smo 7. razred i da smo - cura. Uslijedio je kratak odgovor i kratko pitanje savjetovatelja: 'bi mi voljela malo više ispričati o tome što se događa u razredu'.

I onda smo krenuli pričati isto što i ChatGPT-u, ali smo odmah naveli i razlog zašto smo se javili - zbog incidenta s prijateljicama u školskom autobusu koji se dogodio taman prije proljetnih praznika.

- S obzirom na to da si mi opisala više toga, voljela bih proći malo s tobom neke događaje koje si mi spomenula pa da te pitam kako se tebi to čini?, bilo je sljedeće pitanje iz Hrabrog telefona, na što smo odgovorili potvrdno.

- Za početak bih ti htjela reći da je skroz prirodno ako ti se u situacijama koje mi opisuješ javljaju razni neugodni osjećaji poput tuge, bespomoćnost, ljutnje, straha ili napetosti. Nažalost i druga djeca koja nam se jave s nekim sličnim temama nam znaju reći da se tako osjećaju pa me zanima jesi li možda primijetila neke od ovih osjećaja kod sebe ili možda doživljavaš nešto skroz drugo, pitao nas je savjetovatelj.

Na kraju je dopisivanje s Hrabrim telefonom trajalo sat vremena, puno više smo se otvorili, a rješenja koja su nam ponudili tek na kraju razgovora - što nam je i trebalo kao osobi - su bila slična kao od ChatGPT-a. Cijeli razgovor s Hrabrim telefonom možete pročitati u fotogaleriji niže.