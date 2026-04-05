Upoznali se u srednjoj, završili isti faks, a onda zajedno obogatili 300 vjenčanja: 'Nismo planirali'

Grgo Jurić i Petra Mandić upoznali su se u srednjoj školi, a danas je iza njih više od 300 vjenčanja na kojima su mladencima pjevali i svirali duhovnu glazbu. Zajedno su pohađali Ekonomsko-birotehničku školu Split, današnju Ekonomsku i upravnu školu Split, a Petra je paralelno pohađala i Glazbenu školu Josipa Hatzea u istom gradu. Oboje su diplomirali na splitskom Pravnom fakultetu. Ipak, Petra nam priča da vole reći da su se upoznali još u rodilištu - jer su rođeni istog dana, mjeseca i godine.

S obzirom na to da oboje vole i uživaju u onome što iznose glazbom, došli su na ideju osnivanja dua. Na vjenčanjima su počeli djelovati 2015. na upit zajedničkog prijatelja. Petra Mandić je završila solo pjevanje pa je ona preuzela tu ulogu, dok je Grgo Jurić pak pohađao privatne sate klavira, a od 2011. i orgulja. Stoga je on prihvatio ulogu klavijaturista/orguljaša. Počeci njihove glazbene suradnje izgledali su jako dinamično i izazovno.

- Svaki početak je težak i nosi svoje breme. Odricanje i vježbanje doprinijeli su tome da izgradimo ono što danas njegujemo. Važno je istaknuti prvo vjenčanje koje je bilo jako stresno, ali u jednu ruku obećavajuće, jer smo tada uvidjeli da je to ono što nas veže i ispunjava, priča nam Grgo.

Razvili su unikatan glazbeni izričaj

Teško im je precizirati brojke vjenčanja tijekom svih ovih godina, priča nam Petra - posla imaju puno, uživaju u onome što rade i dan-danas imaju osjećaj kao da prvi puta pjevaju i sviraju. U svakom slučaju, do sada su otpjevali i odsvirali više od 300 vjenčanja.

- Na početku našeg glazbenog putovanja broj je bio jako mali, kasnije je iz godine u godinu rastao. Možemo reći da ih je zadnjih nekoliko godina godišnje bilo od 40 do 50. Neki mladenci nam se jave godinu, dvije prije dana vjenčanja zbog rezervacije datuma. Ponekad upit dobijemo tjedan, dva prije samog vjenčanja. Uvijek naglasimo da je jako bitno javiti se što prije i rezervirati svoj termin na vrijeme, dodaje Grgo.

Petra smatra da je ključ njihova uspjeha izuzetna profesionalnost koju su tijekom svih ovih godina uspjeli izgraditi i održavati. Grgo dodaje da je ključ i u snažnom prijateljstvu i ljubavi prema glazbi, a osobito duhovnoj glazbi.

- To je ono što nas drži povezanima još od srednje škole. Kasnije, kada smo krenuli glazbeno animirati vjenčanja te ostala liturgijska slavlja, možemo reći da smo izgradili unikatan glazbeni izričaj koji nas još dublje i intenzivnije povezuje, kažu.

Na jednom vjenčanju s njima su pjevali i kum i kuma

U ovih više od deset godina nanizali su puno lijepih uspomena, a teško im je izdvojiti najdražu.

- Puno je toga što nosimo u sjećanju. Možda je zanimljivo izdvojiti jedno vjenčanje na kojem su kuma i kum s nama otpjevali Ave Maria. To je ujedno bilo iznenađenje za mladence. Jako emotivno i dirljivo. Često surađujemo sa studentima Umjetničke akademije u Splitu jer mladenci traže dodatne instrumente. Svaka suradnja sa studentima uvijek se pokaže kao jedna novina koja upotpuni glazbeni opus duhovne glazbe. Teško nam je odabrati i jednu pjesmu koja nam je najdraža. Najčešće mladenci traže Hvalospjev ljubavi, Ave Maria, Blagoslov, Yeshua, Ti dižeš me, Srce predajem Ti, nabrajaju Grgo i Petra.

Posebne planove nemaju. Do sada, kažu, nisu ništa planirali, već je sve što im se dogodilo plod njihova rada, upornosti i zajedničkog prijateljstva.

- Jedini plan koji možemo istaknuti je možda taj da i dalje gradimo prijateljstvo na čvrstim temeljima ljubavi prema duhovnoj glazbi, zaključuje Grgo.