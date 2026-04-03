Harry Potter kao lektira? 'Apsolutno da ako će to djecu privući čitanju'

Naš popularni književnik i profesor Kristian Novak podcastu nam je otkrio što misli o trenutačnom popisu lektira i treba li ga osvježiti.

Popis lektire ažurirao se 2019. godine s reformom Škole za život, a cilj je, između ostaloga, bio potaktnui mlade na čitanje. Što o lektirama misli Kristian Novak, naš popularni književnik i profesor, otkrio nam je u podcastu.

- Lektira je posebna problematika, to je uvijek na nekom razmeđu između treba li lektira ocrtavati ono što hrvatski identitet jest. Drugi princip bi bio što mi hoćemo pedagoški učiniti toj djeci pomoću lektire. Treći pristup, i ja sam zagovornik toga ako me se već pita, je u ovom trenutku, kad smo u problemu što nam djeca skrolaju jako puno, što se vrlo lako navuku na to, napraviti apsolutno sve da lektira ostavi djecu što bliže knjizi, objasnio je Novak.

To znači, objašnjava, da u popis lektire treba uvesti i popularnu književnost. Ako to znači da bi Harry Potter postao lektira koju bi učenici rado čitali, Novak u tome ne vidi problem, već prednost.

- Samo da nauče da tekst, pisani tekst, koji ne skrolaš, koji moraš doslovno čitati i sintetizirati u svojoj glavi, koji ti ne daje vizualne podržaje nego ih ti sam stvaraš, da je to vrijedno, važno i lijepo imati taj medij u koji moraš unijeti energije da bi ti ono vratilo. Tako da mislim da smo trenutno u situaciji da ne moramo uopće pitati treba li Harryja Pottera staviti u lektiru ili ne. Apsolutno da ako će to djecu privući. Jer netko tko je naučio posegnuti za knjigom redovito, taj će u nekom trenutku posegnuti za nečim kompleksnijim, ozbiljnijim i tako dalje, naveo je Novak.

Cijeli podcast možete pogledati u videu ispod ili na našem YouTube kanalu.