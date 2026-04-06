Ogromne promjene nakon praznika: Vlakovi neće voziti najprometnijom dionicom

Iz HŽ-a javljaju da će se u potpunosti obustaviti promet vlakova i da će umjesto njih voziti autobusi. Sve kreće nakon praznika i kad počinje nastava.

Mnogi učenici u školu putuju vlakom, pogotovo jer i ove godine imaju pravo na besplatan prijevoz, kao i studenti. Oni koji putuju iz smjera Koprivnice čeka šok odmah nakon praznika - u potpunosti se obustavlja promet vlakova.

- Od 7. do 20. travnja 2026. doći će do znatnih poremećaja u željezničkom prometu zbog radova na modernizaciji dionica Dugo Selo - Križevci i Križevci - Koprivnica - državna granica s Mađarskom. Zbog radova doći će do privremene obustave prometa kroz kolodvor Dugo Selo, stoji na stranicama HŽ-a.

Umjesto vlakova vozit će autobusi, ali u nekim terminima polaska vlakova neće voziti ni autobusi, odnosno u potpunosti će se otkazati termin polaska vlaka. Stoga je bitno da se dobro informirate o voznom redu koji možete vidjeti na ovoj poveznici.

- Od utorka 7.4. od 0.30 sati do ponedjeljka 20.4.2026. do 23.59 sati pruga će biti zatvorena između kolodvora Sesvete, Dugo Selo i Ivanić-Grad te kolodvora Sesvete, Dugo Selo i Vrbovec. Također, od utorka 7.4. do ponedjeljka 20.4.2026. od 8.15 do 16.15 sati, osim nedjelje, bit će zatvorena i pruga između kolodvora Križevci, Koprivnica i Novo Drnje, navode iz HŽ-a.

Autobusi će voziti na relacijama:

Sesvete – Dugo Selo – Sesvete

Sesvete – Vrbovec – Sesvete

Sesvete – Križevci – Sesvete

Sesvete - Koprivnica – Novo Drnje – Sesvete

Sesvete – Kloštar

Sesvete – Ivanić-Grad – Sesvete

Sesvete – Novoselec

Dugo Selo – Ivanić-Grad

- Gradsko-prigradski vlakovi vozit će do/iz kolodvora Sesvete, a između kolodvora Sesvete i Dugo Selo vozit će kružni autobusi. Od 7. do 20. travnja putnici s kartama HŽPP-a moći će kao alternativni prijevoz koristiti autobuse i tramvaje ZET-a, a putnici s kartama ZET-a vlakove HŽPP-a. Zbog posebne organizacije prometa očekuju se velika kašnjenja zbog kojih se ispričavamo putnicima te ih molimo za strpljenje i razumijevanje, poručili su iz HŽ-a.