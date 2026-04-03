Velika promjena nakon praznika: Čak pet tramvaja mijenja trase

Ovoga tjedna odvijaju se školski praznici, što je povoljno utjecalo na stanje u prometu i smanjenje gužvi. No, već 7. travnja učenici se vraćaju u klupe, a istoga dana započinju radovi zbog kojih čak pet tramvajskih linija mijenja svoje trase.

Riječ je o radovima na infrastrukturi u Branimirovoj ulici i to na relaciji od Draškovićeve do Držićeve, kao i zbog aktualnih radova na okretištu Zapruđe. Tako od utorka, izvijestio je ZET, tramvajske linije 2, 6 i 8 mijenjaju trasu, a linije 13 i 14 su skraćene:

linija 2: ČRNOMEREC - Ulica Republike Austrije - Savska cesta - Ulica grada Vukovara - SAVIŠĆE;

linija 6: ČRNOMEREC - Trg bana Jelačića - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Vlaška - Šubićeva - Autobusni kolodvor - Zapruđe - Sopot - SAVSKI GAJ;

linija 8: MIHALJEVAC - Draškovićeva - Glavni kolodvor - Jukićeva - ZAPADNI KOLODVOR;

linija 13: ŽITNJAK - Ulica grada Vukovara - Savska cesta - Frankopanska - Trg bana Jelačića - Glavni kolodvor - Ulica kneza Mislava - TRG ŽRTAVA FAŠIZMA;

linija 14: MIHALJEVAC - Draškovićeva - Trg bana Jelačića - Frankopanska - Savska cesta - Jadranski most - SAVSKI GAJ-rotor. Tramvajsko stajalište Kvaternikov trg u smjeru Dubrave bit će izmješteno 90 metara zapadnije, u Vlašku kod kbr 124.

Umjesto tramvaja noćne linije 31 vozit će autobusi, navodi ZET.