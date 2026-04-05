Učenici napravili veliku humanitarnu akciju za Uskrs: 'Bilo je suza, zaprepaštenja i suosjećanja'

Vrijeme dobrih djela posebno dolazi do izražaja uoči Božića, ali i Uskrsa. Jedno takvo dobro djelo napravili su učenici Osnovne škole Marije Jurić Zagorke u Vrbovcu i to pod vodstvom učiteljice Engleskog jezika, Jelene Magoš Kuten. Ona je voditeljica volonterskog kluba u školi i redovito vodi učenike na terene kako bi iskusili što to znači izravno pomaganje potrebitima.

- Već 6 godina zaredom provodimo po dvije humanitarne akcije u školi za vrijeme nastavne godine, povodom Božića i Uskrsa. Surađujemo pritom s Crvenim križem u Vrbovcu i Vojniću. Već tri godine skupljamo novac u školi, za njega pred Božić kupujemo hranu i higijenske artikle i u organizaciji Crvenog križa Vrbovec i dostavljamo u kućanstva njihovih korisnika. Pred Uskrs, međutim, kupimo uskrsne šunkice i njih dijelimo, objašnjava na učiteljica Magoš Kuten.

'Ta dječica su oduševila moje osmaše'

Dojmovi učenika volontera na takvim humanitarnim akcijama uvijek intenzivni, kaže učiteljica. Učenici, koji su često zatvoreni u svom online svijetu gdje siromaštvo i neimaština praktički ne postoji, ulaze u kuće u kojima se živi teško. To na njih, navodi učiteljica, ostavlja snažne impresije.

- Imali smo situacije u kojima je bilo suza, zaprepaštenja i suosjećanja. Ove godine smo za Uskrs obišli neke obitelji s malom djecom, pa su ta dječica oduševila moje osmaše. Uglavnom su dojmovi vrlo jaki, a volonteri uvijek traže da se ide opet, opisala je učiteljica Magoš Kuten.

'Djeca su uvijek reagirala vrlo empatično, što i jest krajnji cilj volonterskog kluba'

Suradnja škole i Crvenog križa krenula je nakon korone i potresa, a učenici volonteri sudjeluju i u nizu drugih aktivnosti. Od obilježavanja raznih međunarodnih dana, poput Dana narcisa gdje učenici prodaju cvijeće u gradu i prihod daju udruzi koja okuplja žene liječene od raka dojke. Uz to, učenici nekada peku i kolače za starije i nemoćne, ali sudjeluju i u organiziranju aktivnosti boravka, pomažu učenicima u boravku u pisanju zadaće i slično.

- Volonteri uvijek rado surađuju u takvim akcijama, nakon kojih obavezno razgovaramo o doživljenom i važnosti solidarnosti. Još nisam imala negativno iskustvo, djeca su uvijek reagirala vrlo empatično, što i jest krajnji cilj volonterskog kluba - razvoj empatije, tolerantnosti i aktivizma, poručila je učiteljica.