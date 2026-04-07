Povratak s praznika kakav se ne događa često: Učenike ove škole dočekala ogromna promjena

Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar od danas se nalazi na novoj adresi. Učenike su novom školom proveli razrednici.

Učenici Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar s proljetnih su se praznika vratili u novu školu, odnosno u novu školsku zgradu. Ona se nalazi na adresi Stjepana Držislava 10a. Nova škola | foto: Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar

Razrednici učenike proveli školom

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM) izdalo je Dopusnicu za rad u novoj školskoj zgradi ove škole 1. travnja. Učenike su u predvorju dočekali njihovi razrednici, a onda su krenuli u obilazak nove škole kako bi upoznali prostor.

- Svim učenicima želimo dobrodošlicu te ugodan i radostan početak rada u novoj školskoj zgradi, poručila je ravnateljica Anita Basioli.

Škola kao Centar kompetentnosti

Podsjetimo, ova škola je 2018. odlukom resornog ministarstva imenovana Centrom kompetentnosti za područje pet županija: Istarske, Primorsko-goranske, Ličko-senjske, Karlovačke i Zadarske u sektoru zdravstva. Godinu kasnije pisali smo o tome da je Zadarska županija nekadašnji Srednjoškolski đački dom s dvorištem i pomoćnim objektom na Relji opteretila pravom građenja u korist Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar.

Njihov tadašnji prostor nije bio dovoljan za ostvarenje svih aktivnosti koje škola provodi. Tada su iz županije rekli da škola postaje nositelj prava građenja u svrhu rekonstrukcije, obnove i uređenja postojeće zgrade za potrebe uspostave regionalnog centara kompetentnosti.