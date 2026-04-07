Povratak s praznika kakav se ne događa često: Učenike ove škole dočekala ogromna promjena

Škola koja dogodine slavi 200. rođendan dobiva ultramodernu zgradu: Evo kako će izgledati
10:42 2398 d 13.09.2019
07. travanj 2026.
Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar od danas se nalazi na novoj adresi. Učenike su novom školom proveli razrednici.
Učenici Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar s proljetnih su se praznika vratili u novu školu, odnosno u novu školsku zgradu. Ona se nalazi na adresi Stjepana Držislava 10a.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM) izdalo je Dopusnicu za rad u novoj školskoj zgradi ove škole 1. travnja. Učenike su u predvorju dočekali njihovi razrednici, a onda su krenuli u obilazak nove škole kako bi upoznali prostor.
- Svim učenicima želimo dobrodošlicu te ugodan i radostan početak rada u novoj školskoj zgradi, poručila je ravnateljica Anita Basioli.
Podsjetimo, ova škola je 2018. odlukom resornog ministarstva imenovana Centrom kompetentnosti za područje pet županija: Istarske, Primorsko-goranske, Ličko-senjske, Karlovačke i Zadarske u sektoru zdravstva. Godinu kasnije pisali smo o tome da je Zadarska županija nekadašnji Srednjoškolski đački dom s dvorištem i pomoćnim objektom na Relji opteretila pravom građenja u korist Medicinske škole Ante Kuzmanića Zadar.
Njihov tadašnji prostor nije bio dovoljan za ostvarenje svih aktivnosti koje škola provodi. Tada su iz županije rekli da škola postaje nositelj prava građenja u svrhu rekonstrukcije, obnove i uređenja postojeće zgrade za potrebe uspostave regionalnog centara kompetentnosti.
