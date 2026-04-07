Mnogi ne znaju za priliku vezanu uz praksu: Država daje i do 84 tisuće eura

Poslodavci kod kojih učenici obrtničkih škola obavljaju praksu mogu se prijaviti na javni poziv Ministarstva i ostvariti potporu do 84.319 eura.

Ministarstvo gospodarstva od ovog utorka prikuplja prijave na javni poziv 'Naukovanje za obrtnička zanimanja' one su namijenjene poslodavcima kod kojih su učenici obavljali praksu u protekloj, školskoj godini 2024./2025.

Kako stoji u javnom pozivu, ciljna skupina su licencirani gospodarski subjekti koji primaju učenike na naukovanje i sudjeluju u provođenju naukovanja. Istaknuto je i da će se troškovi provedbe naukovanja financirati primjenom pojednostavljene troškovne opcije jediničnog troška, pri čemu jedinični trošak naukovanja po učeniku iznosi 4.684,44 eura za školsku godinu 2024./2025.

Ovim sredstvima pokriva se trošak nagrade koji su poslodavci isplaćivali učenicima, trošak nagrade djelatniku koji im je bio mentor i trošak opreme, strojeva, sitnog inventara i potrošnog materijala povezanih isključivo s potrebama učenika na naukovanju.

- Pojedini prijavitelj potporu može ostvariti za najmanje jednog učenika, a za najviše 18 učenika po pojedinoj školskoj godini, pri čemu je najniži iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom prijavitelju 4.684,44 eura, a najviši iznos 84.319,92 eura, stoji u javnom pozivu.

Inače, u okviru ovog javnog poziva u državnom su proračunu osigurana sredstva od 5.000.000 eura, a poslodavci koji zadovoljavaju uvjete na javni se poziv mogu prijaviti do 31. kolovoza 2026. godine. Prijavni obrazac s traženom dokumentacijom nalazi se na ovoj poveznici i on se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Prijava 'Naukovanje za obrtnička zanimanja' za školsku godinu 2024./2025.

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

Sve detalje vezane uz javni poziv možete pronaći u dokumentu ispod.