Ramona Ščuric

07. travanj 2026.

Policija vidjela da 16-godišnjak nepravilno vozi romobil, ali pravi šok uslijedio je tek kad su ga zaustavili

Maloljetnik na električnom romobilu | Foto: Canva

Tog je tjedna maloljetnik napuhao najviše od svih alkotestiranih na tom području. Policija je poslala apel svim roditeljima oko električnih romobila.

Bizaran slučaj zabilježila je policija na Korčuli koja je oko pet sati ujutro zaustavila 16-godišnjaka na električnom romobilu. On je, naime, pijan vozio romobil po cesti, a ono što je napuhao je rekord tog tjedna koji je policija zabilježila.

- Maloljetnik se kretao kolnikom županijske ceste iako je postojao nogostup, a alkotestiranjem mu je utvrđena koncentracija alkohola od 2,03 g/kg. O navedenom događaju je upoznat roditelj maloljetnika koji je preuzeo brigu o djetetu. Zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama maloljetnik će biti prekršajno sankcioniran, stoji u priopćenju Policijske uprave dubrovačko-neretvanske županije.

Inače, električni romobil ne smiju voziti mlađi od 14 godina, a svi vozači moraju imati kacigu i reflektirajući prsluk ako voz noću. To pravilo vrijedi i za maloljetnike, a zaustavljeni 16-godišnjak, osim što je bio pod utjecajem alkohola, nije imao prsluk.

- Električni romobili ne smiju se kretati autocestama, brzom cestom i cestama namijenjenim isključivo za promet motornih vozila. Također, noću i danju u uvjetima smanjenje vidljivosti, na električnom romobilu mora biti upaljeno jedno svjetlo bijele boje na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani. Najveća dozvoljena brzina kretanja je 25 km/h, a zabranjeno je korištenje slušalica u ili na oba uha, podsjetili su iz PU dubrovačko-neretvanske.

