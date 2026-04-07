Policija vidjela da 16-godišnjak nepravilno vozi romobil, ali pravi šok uslijedio je tek kad su ga zaustavili

Bizaran slučaj zabilježila je policija na Korčuli koja je oko pet sati ujutro zaustavila 16-godišnjaka na električnom romobilu. On je, naime, pijan vozio romobil po cesti, a ono što je napuhao je rekord tog tjedna koji je policija zabilježila.

- Maloljetnik se kretao kolnikom županijske ceste iako je postojao nogostup, a alkotestiranjem mu je utvrđena koncentracija alkohola od 2,03 g/kg. O navedenom događaju je upoznat roditelj maloljetnika koji je preuzeo brigu o djetetu. Zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama maloljetnik će biti prekršajno sankcioniran, stoji u priopćenju Policijske uprave dubrovačko-neretvanske županije.

Inače, električni romobil ne smiju voziti mlađi od 14 godina, a svi vozači moraju imati kacigu i reflektirajući prsluk ako voz noću. To pravilo vrijedi i za maloljetnike, a zaustavljeni 16-godišnjak, osim što je bio pod utjecajem alkohola, nije imao prsluk.

- Električni romobili ne smiju se kretati autocestama, brzom cestom i cestama namijenjenim isključivo za promet motornih vozila. Također, noću i danju u uvjetima smanjenje vidljivosti, na električnom romobilu mora biti upaljeno jedno svjetlo bijele boje na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani. Najveća dozvoljena brzina kretanja je 25 km/h, a zabranjeno je korištenje slušalica u ili na oba uha, podsjetili su iz PU dubrovačko-neretvanske.